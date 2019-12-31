可轉債競價拍賣 投資人新選擇

105年競拍新制以來，獲得發行公司及投資人積極參與，多數新股IPO都已採用競拍方式辦理。由於競拍投標系統也可用於可轉債承銷，因此近期成為可轉債承銷的新方式，累積至目前已有碩天一（36171）等六檔可轉債採用競價拍賣方式辦理承銷，成為投資人參與的新選擇。

由宏遠證券主辦的碩天科技（3617） 發行國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總面額新台幣12億元，競拍底標價為101.5元，最低投標單位為一張，每一投標單最高投標數量不超過1,020張，單一投標人最高得標張數合計不超過1,020張，投標將在109 年1月2日截止，可轉換公司債預計109年1月15日在櫃檯買賣中心掛牌。

碩天科技本次可轉換公司債每張發行面額10萬元整，共計發行12,000張。依法保留承銷總數15％，其中，1,200張由主辦承銷商宏遠證券自行認購，協辦承銷團自行認購600張，其餘10,200張採 競價拍賣方式辦理公開銷售。這次碩天一以轉換溢價率106.91％，作為轉換價格訂價依據， 轉換價格訂為122元，發行期間是三年，並設計滿三年依面額的101.5075％賣回予發行公司。

法人也特別提醒，由於可轉債的條件設計與普通股不同，是以面額除以這檔可轉債「發行時轉換價格」設算，一張可轉債能轉換的普通股股數。以目前進行投標的案件碩天一為例，發行時轉換價格122元，依面額10萬元計算，每張可轉債能轉換的普通股為819股（100,000元/122=819）。但實際可轉換股數將視轉換當時的轉換價格而定。