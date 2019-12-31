合庫銀挺危老都更 累計49案核貸453億8,699萬元

當前我國屋齡30年以上老屋約410萬戶，10年後預計將增至640萬戶，改善居住及生命財產安全刻不容緩；為配合政府政策及振興內需經濟，老行庫積極推動危老都更，截至目前為止，合庫銀行辦理危老都更貸款累計共49案，核貸金額總計達453億8,699萬元，於公股銀行名列前茅。

合庫為配合政府危老都更政策，善用集團金控資源，整合銀行信託、建經及融資三大業務與合庫資產管理（股）公司（AMC），今年1月成立「都更及危險老舊建築物重建業務推展小組」，專責協助提供客戶一站式整體規畫，以發揮集團綜效，掌握潛在商機。

合庫銀董事長雷仲達表示：「企業核心價值除追求盈餘績效與提高股東收益外，落實企業社會責任更是責無旁貸，故合庫秉持深耕土建融業務之經驗基礎，掌握全國最多營業據點之優勢，將危老都更列為主要重點業務，長期全方位全力推展。」

合庫表示，每件成功都更案例都必須付出龐大心力，例如頂著全台灣知名度最高都更光環的台北市士林區「文林苑」案，如何在龐大社會輿論關注下，扮演溝通橋樑化解歧見，協助案件順利完工交屋；又或位於全台灣居住密度最高的新北市永和區「大陳義胞」第2單元公辦都更聯貸案，該社區源於1955年由政府租地給大陳義胞蓋屋，一甲子後經土地讓售、分租、加蓋等，使得土地房屋公私產權複雜，巷弄狹窄且公設不足。透過政府主動協助，銀行積極相挺，預計今年底就可以搬回新屋，做為未來配合政府推動都更3箭最好的實踐例子，具有承先啟後的指標意義；此外，進行中危老案件逾20件，預計至明年5月危老時程獎勵截止時，合庫累計承作件數及金額將持續領先，再創高峰。