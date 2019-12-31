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封關日大驚奇！台幣盤中2字頭 今年首見

2019-12-31 14:54聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

台幣今天早盤貶值1.5分開出，隨即強彈逾1角，不到半個小時，升破30元整數關卡。...
台幣今天早盤貶值1.5分開出，隨即強彈逾1角，不到半個小時，升破30元整數關卡。 圖╱聯合報系資料照片
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2019年封關日，外匯市場給了投資人一個大驚奇，台幣早盤在出口商急售美元推動之下，升破30元整數關卡，盤中來到29.978元兌1美元，勁揚1.57角，讓不少投資人驚呼，2字頭台幣似乎提前幾天報到了。

台幣今天早盤以30.150元兌1美元、貶值1.5分開出，隨即強彈逾1角，逐步往30元整數關卡逼近，不到半個小時，升破30元整數關卡。

匯銀人士表示，央行昨天棄守30.2元價位，台幣終場以30.135元兌1美元作收，創逾一年半收盤新高價，嚇到不少人，害到不少出口商，原本預期央行至少會守到今年的最後一天，但沒想到提早放手，因為今天是封關日，只求年底作帳行情至少得守住30元，就怕央行再放手，今天上午一開盤，出口商拋匯力道猛烈，外資反而沒有太大的動作。

至於封關日台幣收盤能否站上2字頭，還有待觀望，上次收盤價見到2字頭，是在2018年6月14日，曾來到29.938元，今天能否成功站穩2字頭，央行態度將是關鍵。

人民幣中間價今天來到6.9762元，較前一交易日升43基點 ，日圓升破109價位，一度來到108.59日圓附近。

匯銀人士表示，亞幣偏強，明年上半年29字頭台幣應該是常態，至於現在是否為買美元的好時機，匯銀人士看法保守，有人看新台幣下一步，是明年中來到29.5元附近。

匯銀人士說，供需決定了新台幣走向，台股殖利率好，對外資有吸引力，加上台商資金回流，台幣升值是必然結果，這時候買美元似乎不如跟著外資買台股來得好。

外資台股外匯新台幣央行日圓人民幣
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