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中信LINE Pay卡明年權益微調 部分特店消費增回饋門檻

2019-12-31 01:26聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

中國信託LINE Pay卡明年權益出爐，再添平台經濟、線上網購、跨境電商等三大類通路，除維持一般消費享LINE POINTS 1%點數回饋，及信用卡海外消費2.8%點數回饋外，卡友於指定商店消費最高可享LINE POINTS 22%點數回饋，擴大LINE Pay卡點數生態系。

中國信託銀行表示，LINE Pay卡發卡量已突破300萬張，以臺灣20歲以上民眾約1500萬人計算，相當於每5人就有1人為LINE Pay卡卡友。

明年LINE Pay卡維持一般消費回饋1%、信用卡海外消費回饋2.8%，但指定商店消費回饋有調整。今年回饋最高的是Hotels.com ，回饋15%，明年要消費滿1.2萬元才有回饋；明年秀泰影城回饋 22%，回饋率最高 ，比今年回饋的10％增加不少。

今年屈臣氏回饋5％，但明年限制單筆消費要在988元以上，週日有13％、週一有88折，卡友得更精明些才能賺到高回饋。

另外，明年新增7-ELEVEN的CITY CAFE大美式／大拿鐵咖啡杯杯回饋「Lucky 7」（LINE POINTS點數7點）、LINE TAXI 8%、foodpanda最高5折優惠、雅詩蘭黛指定品牌官方網站6%點數回饋、Dyson官方線上商城4%、美國Amazon網購5%以及日韓精選特店優惠。

中國信託LINE Pay卡自2017年推出，憑藉著不限通路消費享有無上限 3% LINE Points 的高回饋震撼市場，2018年回饋率降至2％，今年改為一般消費回饋 1%，海外信用卡消費回饋2.8%，最高回饋LINE Points 15% 。中國信託統計，近3年累積刷卡點數回饋超過100億點，等同為市場創造新臺幣100億元的消費動能。

根據中信銀行內部資料分析，超過六成的LINE Pay卡卡友偏好旅遊、電影休閒、藥妝、精品及網購等消費通路，今年LINE Pay卡即攜手上述產業、上百家品牌提供2%至15%的點數回饋，總計今年於量販超市、旅遊、電影及娛樂項目的刷卡金額較去年成長1.5至2.5倍。

LINELINE Pay中國信託

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