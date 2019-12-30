國泰金鎖定理工科推實習計畫 招募金融科技專才

金融業吹起數位科技浪潮，國泰金提前展開2020年金融科技搶人大戰，鎖定全台理工科系推出「敏捷實習計畫」，開出61個專案實習職缺，讓大專院校的資訊、資材、資管、工程與數據相關科系學生有機會透過五個月的在職學習與訓練，一窺數位金融運作模式。只要通過考核，還能獲得國泰預聘書，保障兩年內都可到國泰任職。

國泰金自2018年起推出「CAP（Cathay Agile Program）敏捷實習計畫」，讓學生們實際參與專案發揮即戰力，體驗職場生態，今年更擴大規模，招募金融科技專才。一位曾參加過第二屆CAP計劃的蕭碩言表示，在實習過程中累積跨領域溝通經驗，並與程式開發、數據分析、UI/UX背景的實習夥伴溝通合作，是一段需要不斷換位思考的寶貴經歷。

國泰金控副總林佩靜表示，敏捷實習計畫職缺聚焦於數位金融產業，與資料技術及科技相關，如數位產品開發與維運、前後端工程師、資料工程、數據分析、新型態技術開發或數位行銷等，每位實習生有專職的學長姊帶領，給予即時協助、審視工作進度與回饋，確保實習過程中能夠吸取專業領域經驗，熟悉企業的工作步調與文化。