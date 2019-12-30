迎接東京奧運 上海銀、永豐銀 限量發行東奧卡

眾所矚目的2020年東京奧運將於2020年7月登場，Visa與上海銀行、永豐銀行攜手推出限量2020年東京奧運主題卡。上海銀行已於12月中發行「簡單忍者卡」，永豐銀行則預計在2020年1月1日發行「永豐財富Visa無限卡」及「DAWHO現金回饋Visa信用卡」。

上海銀行的東奧主題「簡單忍者卡」除結合「上海銀行簡單卡」網友討論超熱烈的國內一般消費1%、國外2%、中日韓3%的簡單回饋123，沒有門檻及沒有回饋上限，還擁有強烈日本風格的主題設計非常具有紀念價值，同時滿足海外消費高額回饋及感受奧運的熱鬧精彩氛圍。

「人生，至少要現場看一次奧運！」上海銀行表示，即日起至2020年3月31日以簡單忍者卡(含簡單卡)於指定日期刷卡消費並完成登錄，除月月享有最高10%刷卡金回饋，還可參加「Visa 2020年東京奧運主題雙人遊」抽獎。

永豐銀行表示，永豐財富Visa無限卡以「和平鴿」為卡面主題，象徵嚮往世界和平、友誼團結的美好願望。DAWHO現金回饋Visa信用卡則以日本傳統的「鯉魚旗」為卡面主題，代表為全球成長與和平祈福許願的意義。

永豐銀行表示，2020年9月底前，新戶申辦「永豐財富Visa無限卡」，核卡30天內刷滿2020元就送限量「Visa 2020年東京奧運主題多功能零錢鑰匙包」；卡友當月消費滿日幣3萬元，享3%刷卡金回饋（上限2000元）。2020年2月底前刷卡累滿新台幣1萬元就可享1次「Visa 2020年東京奧運主題雙人遊」的抽獎機會，刷越多中獎機會越多。