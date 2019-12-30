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迎接東京奧運 上海銀、永豐銀 限量發行東奧卡

2019-12-30 17:06聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

眾所矚目的2020年東京奧運將於2020年7月登場，Visa與上海銀行、永豐銀行攜手推出限量2020年東京奧運主題卡。上海銀行已於12月中發行「簡單忍者卡」，永豐銀行則預計在2020年1月1日發行「永豐財富Visa無限卡」及「DAWHO現金回饋Visa信用卡」。

上海銀行的東奧主題「簡單忍者卡」除結合「上海銀行簡單卡」網友討論超熱烈的國內一般消費1%、國外2%、中日韓3%的簡單回饋123，沒有門檻及沒有回饋上限，還擁有強烈日本風格的主題設計非常具有紀念價值，同時滿足海外消費高額回饋及感受奧運的熱鬧精彩氛圍。

「人生，至少要現場看一次奧運！」上海銀行表示，即日起至2020年3月31日以簡單忍者卡(含簡單卡)於指定日期刷卡消費並完成登錄，除月月享有最高10%刷卡金回饋，還可參加「Visa 2020年東京奧運主題雙人遊」抽獎。

永豐銀行表示，永豐財富Visa無限卡以「和平鴿」為卡面主題，象徵嚮往世界和平、友誼團結的美好願望。DAWHO現金回饋Visa信用卡則以日本傳統的「鯉魚旗」為卡面主題，代表為全球成長與和平祈福許願的意義。

永豐銀行表示，2020年9月底前，新戶申辦「永豐財富Visa無限卡」，核卡30天內刷滿2020元就送限量「Visa 2020年東京奧運主題多功能零錢鑰匙包」；卡友當月消費滿日幣3萬元，享3%刷卡金回饋（上限2000元）。2020年2月底前刷卡累滿新台幣1萬元就可享1次「Visa 2020年東京奧運主題雙人遊」的抽獎機會，刷越多中獎機會越多。

2020年9月底前，申辦DAWHO現金回饋Visa信用卡新戶在核卡30天內刷3筆599元，就送限量「Visa 2020年東京奧運主題個性後背包」；每季消費滿日幣8萬元，登錄贈限量「Visa 2020年東京奧運主題束口潮背包」與「Visa 2020年東京奧運主題多功能零錢鑰匙包」；2020年6月底前刷卡，可享消費回饋最高國內7%、國外8%，回饋金直接存入帳戶。

「DAWHO 現金回饋 Visa 信用卡」（左）以日本傳統的「鯉魚旗」為卡面主題...
「DAWHO 現金回饋 Visa 信用卡」（左）以日本傳統的「鯉魚旗」為卡面主題；「永豐財富 Visa 無限卡」（右）以「和平鴿」為卡面主題。圖／永豐銀行提供
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上海銀行發行的「簡單忍者卡」，對於想輕鬆享有高額現金回饋；與同時想擁有限量奧運主...
上海銀行發行的「簡單忍者卡」，對於想輕鬆享有高額現金回饋；與同時想擁有限量奧運主題卡的您來說，絕對是輕鬆入手的好選擇；年消費6萬元或設定以上海銀行活儲帳戶自動扣繳就能免年費。圖／上海銀行提供
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東京奧運Visa永豐銀行

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