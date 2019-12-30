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央行苦、金管會笑 匯銀人士看新台幣1月可見29字頭

2019-12-30 15:57經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

回顧2019年的外匯市場，新台幣年初弱，年底強，股民笑，最大贏家是外資，持有外幣資產的是苦主，迎接2020年，匯銀人士表示，在新台幣升值趨勢不變下，過完年，1月有機會見到29字頭。

匯銀人士表示，今年上半年由於美元指數來到97、98的高點，國際美元強勢升值，新台幣貶值，但到了下半年，由於香港返送中，資金外逃新加坡和台灣，加上我國政府政策誘因，外資匯入，資金行情等因素，推升台股，外匯市場產生質變，8、9月外資大動作匯入，台積電9月開始大漲，背後明顯就是外資匯入追補台股。

最大贏家是外資，9月外資大舉匯入，到了年底可說雙向賺，賺了匯差，也賺了資本利得。

以上半年5月的高點，新台幣31.6元兌1美元，與今天30.080元相較，新台幣升值4.8％，以美元定存利率2.5%來說，有美元定存的投資人，沒有賺到利息錢，還倒賠了2.3%匯差。

壽險業累計前11月匯損金額超過2000億元，是最大苦主，由於12月新台幣漲勢洶湧，預估全年匯損可能上看2500億元，幸而股市和債市表現相對亮眼 ，彌補了匯率上的損失。

資金一直進來，推升台股大盤指數攀高峰，新台幣持續升值，可以看出央行苦，金管會笑 。股民開心，但是有外幣資產的人是苦主。

距離年底剩下兩天，匯銀人士表示，從近期新台幣走勢觀察，年前央行守匯的價格在30.200元價位，外界都在看央行明年是否會放手？由於春節前仍有新台幣資金需求，今年過年又來得比較早，1月有可能會看到29字頭，如果央行要守，真的會很辛苦。

由於貿易戰反覆，台灣經濟表現又不錯，明年新台幣走弱機會小，匯銀人士表示，明年上半年可能會是減持外幣資產，追捧台股資金行情的時機。

匯銀人士表示，在新台幣升值趨勢不變下，過完年，1月有機會見到29字頭。 報系資料...
匯銀人士表示，在新台幣升值趨勢不變下，過完年，1月有機會見到29字頭。 報系資料照
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