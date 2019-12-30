春節資金需求高 全球人壽貼心提前保險給付

2020農曆新年倒數計時，今年農曆春節來得較以往早。全球人壽今天宣布凡於春節期間應給付之生存金、滿期金、健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前約一星期給付，讓保戶能更便利的靈活運用資金。

全球人壽行政本部副總經理黃宏杰指出，保戶於春節期間可能有較多的資金需求，例如包紅包、拜訪親友或是旅遊等，全球人壽於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付；約定以匯款給付者，台幣保單、外幣保單分別提前於1月17日及1月16日匯款。約定以支票給付者，原給付日為1月31日以前，將配合提前於1月13日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。

另外，因保單借款、契約變更等作業而欲於春節前收到款項（僅限匯款）的保戶，請盡早於時限內送達承辦單位以完成申請，如保單借款部分，外幣及台幣保單紙本申請，請分別於1月19日及1月20日下午2點前送達；網路及語音申請，請分別於1月20日及1月21日下午3點前完成申請。若是投資型保單贖回國外及國內投資標的，請分別於1月13日及1月16日下午2點前紙本送達或網路完成申請，紙本請註明「請於春節前給付款項」。

若有網路變更、網路借款及電話語音借款需求的保戶請及早因應，全球人壽自2020年1月21日下午3點起暫停網路借款、電話語音借款服務；2020年1月22日下午3點起暫停所有網路變更／借款及電話語音借款服務，並於2020年1月29日重新開放服務。