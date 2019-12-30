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被動資金轉買美國REITs 今年來湧入逾75億美元

2019-12-30 09:50經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

美國REITs今年不論在基本面、股利率或成長性吸引力都大幅提升，重獲被動資金抬愛，轉賣為買，今年來逾75億美元被動資金湧入美國REITs，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，REITs雖缺少Fed持續降息的利率助攻，但產業基本面良好，且股利率達3.6%，與美國公債殖利率的利差高達170bp，高於歷史平均130bp的利差，仍是明年低利、市場震盪下的理財首選，建議投資人逢低布局。

李文孝指出，與REITs關係最密切的指標之一為Fed利率政策，雖然Fed在12月利率會議申明暫緩降息，但今年11月啟動每月購債規模600億美元計畫，將在明年第2季前將持續買入短期公債，將壓抑美債利率上彈力道，加上美國通膨仍低，預期美國十年公債利率將窄幅整理，明年第1季預估區間在1.7~2.1%，仍屬相對低檔水準，對於美國REITs發展仍有利。

李文孝表示，就美國REITs次產業分析，看好商業不動產及工業型後市表現；以商業不動產來看，在低利率與寬鬆貨幣下，商用不動產價格每年穩定上升，與2007年高點相比，平均價格已高出33%，精華地區漲幅更高達48%。

在工業類股方面，受惠景氣回溫，庫存持續下降，進而推升租金上揚，促使工業型REITs企業獲利動能增強，分析師預估，明年工業型REITs獲利成長幅度逾8%，居各REITs次產業之冠。

公債Fed降息

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