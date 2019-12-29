體質不佳春節前現形？專家：現在投資中國個股要小心

展望2020年第一季，凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，考量美中貿易戰還將持續進行、不易嘎然而止，2020年投資布局宜採取「槓鈴式策略」，兼顧防禦、積極等兩大類型資產配置。同時，預期明年短線操作難度將增加，建議投資人可專注5G、AI設備應用等科技或電信類股，分批進場以長線布局。

今年年初以來，在資金行情的推波助瀾下，美、中為首的兩大經濟集團股市均有精彩表現；且美國總統川普12月21日宣稱，美中貿易談判將很快（very shortly）簽署第一階段貿易協議，以至於當前國際金融市場看來似乎生氣蓬勃。

對此，張冠雄提醒投資人不宜掉以輕心，貿易談判是一場長期鬥智鬥力的攻防戰或角力賽，時好時壞是常態，投資人要有心理準備，不見得簽了第一階段協議，第二階段就會很順利，尤其目前市場走勢與基本面呈現背離，整體來看2020年國際金融市場可說是危機四伏。

在詭譎氣氛下，張冠雄建議在短中期操作上，還是要布局投資級債券、國債等保守型部位，作為「槓鈴式策略」的避險配置。槓鈴的另一端積極型部位，可著眼5G、AI應用設備等科技、電信、工業類股，若遇修正，都可酌量承接。此外，黃金等貴金屬、新興市場類股、或中國大型股，也都是爭取積極收益的可評估標的。

張冠雄強調，全球負殖利率的債券規模或佔比不斷攀升，投資人不宜追逐高票面價格，而是應該選「正」殖利率債券，作為投資標的。另一方面，華人社會有「債不過年」習俗，預期在1月下旬農曆春節前，對岸體質不佳的企業會逐步現形，這可從近期接連出現的大陸國企、民企發生貸款或債券違約新聞中見端倪，建議投資人此時若要投資中國個股，必須格外謹慎，應作足功課確認基本面後再介入。