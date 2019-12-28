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2020熱賣基金預測：高配息率失靈 穩健低波動勝出

2019-12-28 23:13經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導

即使在股票基金普遍大漲的2019年，投資人仍棄股投債。展望2020年，市場人士認為，這樣的趨勢難以逆轉，因為股市愈漲愈凶，投資人多半採取「有賺就跑」的策略，反而比較放心擁抱有配息的基金。不過，基金是否熱賣，不再只取決於高配息率。

投信投顧公會統計，2019年前11個月，台股基金規模成長21.7%，境外股票型基金則成長3.8%。雖然都有成長，但由於基金淨值漲得更凶，所以投資人對於賺錢的股票基金仍是贖回居多。美股迭創新高，台股可望挑戰歷史高點，更讓投資人望而生畏，預期短期內敢進場的投資人並不是太多。

相反的，不論是境內或境外債券型基金，今年以來規模成長幅度都超過兩成，主要來自於資金的淨流入。今年來不少債券基金都有一成的漲幅，基金公司預期明年很難複製這麼出色的表現，但債券的優勢在於息收，就算明年只有票面收益而沒有資本利得，在低利環境下仍然深具吸引力。

從基金的銷售熱度來看，投資人不再只追求高配息。兩檔高配息明星基金今年光環減弱，一檔含美股部位且運用衍生商品來增加收益，2018年賣到翻但今年卻淨流出；另一檔自8月阿根廷爆違約風險以後每月都是淨贖回。

市場人士分析，績效與配息率穩健、波動低的配息型基金應該持續熱銷到2020年，成為穩健投資人的核心部位。至於股票型基金，投資人可能採取波段持有或是定期定額投入，套牢才會較長期持有，一旦有獲利就會贖回。

配息債券台股

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