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美國連17季蟬聯國銀最大曝險國 債權餘額創歷史新高

2019-12-28 10:42經濟日報 記者陳美君／即時報導

中央銀行昨（27）日公布本國銀行國家風險統計，截至今（2019）年9月底，美國連17季蟬聯國銀最大曝險國，且不論是直接風險還是最終風險，債權餘額均創下歷史新高紀錄；相較於美國，國銀對中國大陸的債權餘額持續下滑， 央行官員解釋，主要是國銀對中國大陸減少債券投資、資金拆存減少，以及人民幣匯率貶值所致。

自2015年9月以來，美國連續17季超越中國大陸，成為國銀最大曝險國。央行資料顯示，9月底國銀對美國直接風險餘額為792億美元，續創歷史新高，較6月底增加約1億美元；最終風險則是771億美元，同樣為歷史新高，季增22億美元。央行官員解釋，國銀對美國曝險升溫，主要是國銀對美資金拆存、公債及證券化商品投資增加。

今年以來，美中貿易衝突不斷，香港也爆發「反送中」示威活動，從今年第3季，國銀跨國債權餘額觀察，國銀對中國大陸與香港的債權確實雙雙下滑。

以直接風險而言，9月底國銀對中國大陸曝險438億美元，為兩季低點，並較6月底的452億美元，減少14億美元；另外，國銀對香港的曝險餘額同樣跌至兩季新低，由6月底的379億美元，下滑至369億美元，季減10億美元。

「香港反送中事件是6月發生，6月時國銀對香港的曝險餘額不跌反增，但是到了9月，比6月減少了一些，但減少金額不算太大，只有10億美元」，央行官員解釋。

至於市場傳言，香港出現資金外逃情況，央行官員回應，對台灣而言，香港是資金提供者、而非需求者，所以對國內金融市場影響並不顯著。

央行統計顯示，9月底國銀外國債權直接風險前十大國家，依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、英國、開曼群島、新加坡及英屬西印度群島，合計3,197億美元，占我國外國債權直接風險餘額的73.64%。

央行每季公布的國銀曝險餘額有兩種，分成直接風險和最終風險，主要是有些直接債務人與最終債務人（保證人）分屬不同國家。假設台灣銀行拆款給兆豐銀行美國分行，直接風險會列計在美國，但最終債務人為台灣的兆豐銀行，最終風險便會從美國排除。

香港央行

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