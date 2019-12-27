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保險2020年新制上路 保單要變貴了

2019-12-27 20:24經濟日報 記者黃靖文邱力行／即時報導

2020年有不少保險新制即將上路，其中一項就是未來買保險可能會變貴，金管會調降台幣、外幣責任準備金利率，將增加壽險業者提存壓力，保單也因此變貴，金管會也宣布傳統型人壽保險門檻比率，2020年7月起實施，要確保民眾手中的壽險，都有一定的死亡保障，衝擊最大的就是短期高利儲蓄險，金管會主委顧立雄說明：「大家要重視的是保險保障的本質。」

保險金管會壽險業

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