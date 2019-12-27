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刷臉也可投保！中壽首獲金管會核准 明年2月上線

2019-12-27 18:44經濟日報 記者葉憶如／即時報導

國內首宗刷臉投保明年上路！中國人壽今（27）日宣布，已獲金管會同意「行動投保辦理身分認證程序業務試辦」，預計最快在2020年2月可將人臉辨識技術應用在一般保戶投保流程，提升身分確認及行政作業效率，若六個月試辦成功後，其他業者也可比照。

中壽數位應用發展部副總經理宋健榮表示，表示，在12月25日正式獲得金管會同意「行動投保辦理身分認證程序業務試辦」，首創保險業「刷臉投保」服務。過往民眾在投保新契約時，業務員需要確認保戶是否為本人，在身分確認、行政作業流程上相當複雜且耗時，甚至還可能因留下紀錄有限，產生爭議。未來保戶首次投保只要在業務員協助下，以ipad留存臉部辨識特徵，之後再次投保只要刷臉，即可叫出相關投保資訊，簡化投保程序。

呼應金管會對金融創新期許，中壽已導入大數據精準行銷、AI人工智慧，率先投入試辦，宋健榮說，中壽此次與政治大學金融科技研究中心共同合作將人臉辦識技術應用於行動投保，「可有效確保當事人身分的正確性，同時降低道德風險疑慮」。

中壽表示，此次金管會同意先試辦6個月，前2個月會先在公司內部針對3,600名員工作實驗，預計最快明年2月就可提供一般保戶刷臉投保服務，未來保戶只要首次完成人臉註冊後，若想再次投保，都可以快速辨識保戶身分。宋健榮說，這是壽險業推動以生物辨識作為身份認證的第一步，目前雖然是試辦投保業務，但若中壽試辦成功，未來其他壽險業亦可比照，同時可望逐步擴大到保單保全、契約變更、理賠等業務，可加速發展線上數位服務。

同時宋健榮也說，中壽也期許未來能將生物辨識技術導入許更多場景的開發應用，例如在保戶服務、會員登入、網路投保…等，保戶可以刷臉進行身份認證，快速完成服務，讓科技的便利帶給保戶有溫度、更美好的保險體驗。

中壽金管會壽險業

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