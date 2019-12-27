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搶紅包年終財 永豐銀數位帳戶1.1%活存再延半年

2019-12-27 18:42經濟日報 記者葉憶如／即時報導

又到領年終、農曆年紅包的時刻，為迎接金鼠年，永豐銀行今（27）日宣布「大戶DAWHO」數位帳戶新台幣活期存款利率1.1%與信用卡、投資等理財優惠內容，即日起延長至明（2020）年6月30日。新台幣活存金額100萬內均享利率1.1%，100萬~200萬享0.45%；每月也有16次跨行提款、轉帳免手續費優惠。

永豐銀行表示，「大戶DAWHO」數位帳戶自上市以來即整合儲蓄、消費、理財與多元通路回饋等服務，成為新世代年輕人的金融帳戶首選。明年除了新台幣活存優惠延期外，也加碼提供學習消費回饋、新春理財抽機票、GoPro、AirPods等活動，成為新世代年輕人的金融帳戶首選，未來將持續針對年輕人所需提供全方位金融服務，讓小資族善用各項理財工具，成為未來的理財大戶。

永豐銀表示，「大戶DAWHO」數位帳戶的新台幣活存金額100萬內均享利率1.1%，100萬~200萬享0.45%；每月也有16次跨行提款、轉帳免手續費優惠。同時大戶DAWHO信用卡通路除了整合數位、旅遊、影城通路 外，為鼓勵年輕人追求自我成長，明年將加碼推出線上數位學習平台優惠，並享最高8%現金回饋。

為滿足客戶全方位理財服務所需，「大戶DAWHO」整合「永豐ibrAin」智能理財平台，並推出多檔精選基金享申購0元手續費；外幣理財也提供100元即可開單的小額外幣定存，並享線上換匯最高減6分優惠。

新台幣永豐銀行數位帳戶

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