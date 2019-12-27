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「刷臉」就可買保險！中壽率先獲准試辦人臉辨識服務

2019-12-27 17:53聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

「刷臉」也可以買保險了！因應FinTech世界趨勢，中國人壽率先投入試辦人臉辨識投保，並正式獲得金管會「行動投保辦理身分認證程序業務試辦」同意，領先業界於明年2月開始試辦刷臉投保，讓投保流程更方便順利。中壽表示，若刷臉技術運用成熟並可做好控管風險，未來將擴大至契約變更、理賠等保戶服務及網路投保上，導入更多場景的開發應用。

在保險科技（InsurTech）的潮流下，中壽不斷創新，將科技運用在不同的保險場景中，已導入大數據精準行銷、AI人工智慧。中壽資深副總蘇錦隆表示，壽險服務需要溫度，不會被機器人取代，但業務服務要更茁壯及提升，透過數位轉型，讓每個業務員都成為「鋼鐵人」。

中壽已將AI應用在保險服務的標籤庫與行銷系統建立，讓各業務單位能透過標籤，更精準地向保戶行銷他們所需的保險產品；近期開發了AI理賠防詐系統，透過系統辨識篩選出高風險保戶及態樣，簡化理賠查核流程、縮短作業時間。本月25日，中壽又獲准試辦刷臉投保。

中壽副總宋健榮表示，過往民眾在投保新契約時，業務員需要確認保戶是否為本人，身份確認及行政作業流程不但繁複耗時，還因留下紀錄有限，日後可能產生爭議，造成雙方困擾。中壽為保障保戶權益，優化投保體驗，與政大金融科技研究中心合作將人臉辦識技術應用於行動投保，可有效確保當事人身分的正確性，降低道德風險疑慮以及未來發生消費爭議。

透過產業及學術相互激盪思考，宋健榮表示，在兼顧安全、風險、技術及便民前提下，將人臉識別與中壽行動投保系統（i-Easy）結合，在既有的行動投保流程中加入人臉辨識身份認證機制，提供保戶身份確認方式新選項，保戶只要首次完成人臉註冊後，未來再次投保時，都可以刷臉辨識保戶身份，使核保效能大幅提高。

中壽近年除致力創新科技發展外，經營績效表現亮眼、穩定成長，今年截至11月累計稅後淨利達141億元，較去年同期成長32%，每股稅後盈餘為3.34元，108年之年化ROE達14.36%，獲利表現創歷史新高。除獲利大幅成長外，在近年來分期繳策略推動下續年度保費帶動資產規模穩定成長，截至11月底總資產已較去年成長15%。

在獲利與規模持續成長之同時，11月底淨值較去年底成長93%，淨值/資產比達7.4%高於法定要求3%之規定，另截至11月底的資本適足率也超過300%以上，顯示整體財務結構強健。商品策略仍持續推動高價值的傳統分期繳與保障型商品，堅持在清償能力無虞的前提下創造企業價值。

因應FinTech世界趨勢，中國人壽率先投入試辦人臉辨識投保，並正式獲得金管會「...
因應FinTech世界趨勢，中國人壽率先投入試辦人臉辨識投保，並正式獲得金管會「行動投保辦理身分認證程序業務試辦」同意，領先業界於明年二月正式開始試辦刷臉投保，讓投保流程更方便順利。圖／中壽提供
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