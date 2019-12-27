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12月消費者信心指數轉揚 投資股票信心上升最多

2019-12-27 13:36經濟日報 記者林于蘅／即時報導

中央大學台經中心今（27）日公布12月消費者信心指數（CCI）調查的總數84.28點，上升3.91點。六項子指標中，除了「物價水準」呈現下滑，其餘指標均上揚，而上升最多為「投資股市時機」。

CCI包含六項分項指標呈現五升一降，只有「國內物價水準」指標下降，其餘五項指標「投資股市時機」、「國內就業機會」「國內經濟景氣」、「家庭經濟狀況」及「未來半年購買耐久財時機」信心指數均呈現上升。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，近期台股站上高點，推升投資股票信心，12月調查結果為65.6點，較11月調查結果上升11.1點。

值得注意的是，「未來半年購買耐久性財貨時機」，12月調查結果為111.65點，較上個月上升2.6點，雖然是上升幅度最小的指標，但仍創下2007年11月以來新高，且仍是六項指標中唯一呈現樂觀的指標。

購買耐久性財貨指標主要反映購置房地產的信心，通常屬於穩定指標。吳大任分析，台商回台投資伴隨著資金移動，進而推升台股，拉抬投資信心，但也逐漸出現居高思危的意識，部分資金會從股市流入房地產，進而拉抬購買耐久財指標的走勢。

至於唯一呈現下降的指標「未來半年國內物價水準」，12月調查結果為53.05點，下降2.95點，吳大任說明，物價信心指標維持中度悲觀的水準，顯示民眾憂心物價上漲，反映最低基本工資調升後，預期成本將反映在商品價格。

從絕對水準來看，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀，其餘五項偏向皆悲觀指標。台經中心說明，CCI的六個子項指標區間為0至200，分數在100至200之間屬於「偏向樂觀」，在0至100之間則屬於「偏向悲觀」。

中央大學台經中心今（27）日公布12月消費者信心指數（CCI）調查的總數84.2...
中央大學台經中心今（27）日公布12月消費者信心指數（CCI）調查的總數84.28點，上升3.91點。六項子指標中，除了「物價水準」呈現下滑，其餘指標均上揚，而上升最多為「投資股市時機」。圖／台經中心提供
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