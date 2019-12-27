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元大證券13度獲頒《亞元雜誌》台灣最佳證券經紀商大獎

2019-12-27 11:44經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

《亞元雜誌》(Asiamoney)日前公布年度Brokers Poll票選結果，元大證券連續十三屆蟬聯「台灣最佳證券經紀商」(Best Local Brokerage)的寶座，並超過四屆拿下「台灣最佳銷售服務券商」(Best Overall Sales Services) 以及「台灣最佳研究團隊」(Best forOverall Country Research)兩項大獎，顯見元大證券在地深耕實力深厚，服務品質更是深得客戶支持與國內外專業機構肯定！

《亞元雜誌》每年都會舉辦年度票選活動，由海內外超過千家專業機構參與票選，元大證券除了連續十三年在票選活動中拔得頭籌，獲選「台灣最佳證券經紀商」以外，更是在今年(2019) 《亞元雜誌》成立30周年的「Poll of Polls 30周年大調查」中，獲選為台灣區最高票的榮譽券商，拿下「30年台灣最佳證券經紀商」的極高殊榮，成績斐然。

近年來，元大證券也積極步出海外，舉凡業務服務、市場資訊以及投資平台，都穩步提升與國際接軌，「We know Asia」是元大證券一直以來的期許與目標，如今也成為元大證券給投資人最鮮明的品牌印象。12月紐約時間12日，元大證券更登上Nasdaq位於紐約時代廣場的總部Nasdaq Tower電視牆，是第一家登上時代廣場Nasdaq Tower的台灣證券商，可說是別具象徵意義！

元大證券向來深信「沒有最好的服務、只有更好的服務」。一路走來，元大證券對待客戶的專業用心，以及落實社會企業責任都是不遺餘力，元大證券相信，唯有持續突破，才能在急速變化的市場中站穩腳步，成為投資人最堅實的夥伴與盟友，持續向「亞洲最佳證券服務機構」的目標邁進！

元大

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