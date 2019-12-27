親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中火遭中市廢照
5G競標金狂飆
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

16歲女兒戀上20歲男大生 父親氣到殺男友割頸燒屍

LINE一鍵刪好友功能上線 網友實測：踢掉一堆人好爽

逼近30元關卡 新台幣早盤升值1.46角

2019-12-27 10:09經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

年底資金需求旺季，出口商持續拋匯，新台幣今天早盤繼續升值，盤中一度升值1.46角，來到30.055元，距離30元整數關卡，又靠近了一步。

新台幣今天早盤以30.210元兌1美元，貶值0.9分開出；一如本周前幾天的走勢，新台幣開低之後，立即反彈向上，並觸及當天的高點；尾盤則在市場「 老大」央行進場調節下，又拉回至30.2元價位。

市場認為央行作價態度明顯，應是為了讓出口商在開盤拋匯時，就能賣出個好價錢。

新台幣目前來到30.850元附近盤整，升值逾1角。

新台幣今天盤中一度升值1.46角，來到30.055元，距離30元整數關卡又近了一...
新台幣今天盤中一度升值1.46角，來到30.055元，距離30元整數關卡又近了一步。路透
分享

新台幣央行

延伸閱讀

台幣強勢 內需、資產股受惠

穩匯價 央行天天進場拉尾盤

央行坐鎮 台幣連3天守住30.2元

楊金龍盯場穩台幣匯價 央行強力阻升鎮守30....

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

公股銀AI潮 合庫i秘書上線

2019-12-27 04:40

金融三業今年挨罰3億 新高

2019-12-27 04:40

名家觀點／普惠金融KPI應接軌國際

2019-12-27 03:40

中信銀 建構金融永續發展

2019-12-27 03:16

大學教授任獨董 規定變嚴

2019-12-27 03:16

開發資本 奪併購創意獎

2019-12-27 03:16

玉山銀 明年調薪8%

2019-12-27 03:16

穩匯價 央行天天進場拉尾盤

2019-12-27 03:16

驚！壽險前11月匯損2,483億

2019-12-27 03:16

避險成本高 今年壽險業匯損創新高

2019-12-27 00:42

央行坐鎮 台幣連3天守住30.2元

2019-12-27 00:42

銀行攻頂級卡 打優惠牌

2019-12-27 00:32

楊金龍盯場穩台幣匯價 央行強力阻升鎮守30.2關卡

2019-12-26 23:34

壽險匯損再締新猷？保險局：其實只損失645億元

2019-12-26 21:41

慶富案 高雄銀行被爆會議記錄有瑕疵

2019-12-26 21:23

金管會下重手！金融三業今年遭罰逾3億元、史上新高

2019-12-26 21:13

2019年必備神卡是哪張？網一致推爆這款「信用卡組合」

2019-12-26 20:27

好羨慕！ 玉山銀行全面調薪 最高超過一成

2019-12-26 18:25

新台幣盤中升逾1角 央行尾盤打回原形收盤守30.2元

2019-12-26 16:11

金融研訓院推出金融基測 想捧金飯碗省錢省時間

2019-12-26 15:43

換匯更方便 彰化銀行推夜間買賣外幣服務

2019-12-26 15:05

貿協多元布局 搶美採購商機

2019-12-26 14:38

境外資金匯回破210億 財長：還有百億大咖

2019-12-26 14:38

中國信託今年獲199獎 躋身全球150大銀行

2019-12-26 14:38

央行續調節 台幣盤中漲逾1角

2019-12-26 14:38

財經皓角／存股族 先搞懂自己是投機還是投資

2019-12-26 14:36

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:43
看更多

熱門文章

台達電PK台積電讓他猶豫 過來人：沒後悔選這間

2019-12-26 21:40

好羨慕！ 玉山銀行全面調薪 最高超過一成

2019-12-26 18:25

派遣歸零變全面資遣？台電200多名工程師 年底丟飯碗

2019-12-26 15:35

金管會下重手！金融三業今年遭罰逾3億元、史上新高

2019-12-26 21:13

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

5G競標金衝上700億元 NCC呼籲電信業者理性、冷靜

2019-12-26 17:21

2019年必備神卡是哪張？網一致推爆這款「信用卡組合」

2019-12-26 20:27

北都元旦下架momo親子、衛視中文台等6頻道 影響10萬用戶

2019-12-26 14:16

國發會：已孵出Gogoro與沛星2隻獨角獸

2019-12-26 16:10

200名派遣工程師年底恐丟飯碗？台電：已努力協助轉職　

2019-12-26 17:05

驚！壽險前11月匯損2,483億

2019-12-27 03:16

林口國際媒體園區 三井OUTLET、東森得標

2019-12-26 13:04

Gogoro崛起的愛與憂！它的三大魅力與三大考驗

2019-12-27 09:11

買賣遊戲幣未報稅 國稅局單案重罰486萬元

2019-12-26 17:03

影／兩周了遠航十億呢？林佳龍：短期復飛有困難

2019-12-26 15:54

晉陞太空科技公司董事長陳彥升：自製火箭想留台灣發射

2019-12-26 15:54

超幸福！玉山金明年給員工加薪10% 創金控史上新高

2019-12-26 19:53

亞馬遜衝雲端運算 台廠受惠

2019-12-27 01:56

郭台銘：美中科技戰才剛開始 和微軟CEO見面談這件事

2019-12-26 21:43

國發會：Gogoro、沛星 躋身獨角獸

2019-12-27 00:05

5G競標金額飆破700億 中華電憂成本過高

2019-12-26 17:34

楊金龍盯場穩台幣匯價 央行強力阻升鎮守30.2關卡

2019-12-26 23:34

遠航近十名員工至交通部陳情 遠航盼審議延後

2019-12-26 12:09

車市大戲 賓士電動車登台亮相

2019-12-27 01:56

中火2機組遭廢許可證 政院：不會即刻大停電

2019-12-26 12:28

星宇航空與桃市府簽合作意向書 將進駐航空城產專區

2019-12-26 16:56

壽險匯損再締新猷？保險局：其實只損失645億元

2019-12-26 21:41

三星折疊機來台 售價68,888元

2019-12-27 01:56

5G標金直逼700億大關 陳其邁：得標要注意合理費用訂定

2019-12-26 15:31

慶富案 高雄銀行被爆會議記錄有瑕疵

2019-12-26 21:23

卜蜂爆汙泥案 董座鄭武樾：將用更高規格避免任何疏失

2019-12-26 12:51

沛星被認證「獨角獸」 創辦人游直翰坦言：失敗產品超過10次

2019-12-26 23:56

25項2020年新制 行政院一張表讓人快速搞懂

2019-12-26 18:24

金融研訓院推出金融基測 想捧金飯碗省錢省時間

2019-12-26 15:43

三個關鍵數字…讓5G標金衝高

2019-12-27 02:03

OPPO秀新機 採聯發科5G晶片

2019-12-27 01:56

朱立倫：請蔡英文賴清德宣布中火用乾淨煤？骯髒煤？

2019-12-26 17:47

「台灣隱形冠軍」 岱稜科技執行長李顯昌獲MVP經理人

2019-12-26 11:33

微型化石英崛起 晶技受惠

2019-12-26 14:38

法人：統新韓、陸訂單將爆發

2019-12-26 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top