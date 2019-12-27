逼近30元關卡 新台幣早盤升值1.46角

年底資金需求旺季，出口商持續拋匯，新台幣今天早盤繼續升值，盤中一度升值1.46角，來到30.055元，距離30元整數關卡，又靠近了一步。

新台幣今天早盤以30.210元兌1美元，貶值0.9分開出；一如本周前幾天的走勢，新台幣開低之後，立即反彈向上，並觸及當天的高點；尾盤則在市場「 老大」央行進場調節下，又拉回至30.2元價位。

市場認為央行作價態度明顯，應是為了讓出口商在開盤拋匯時，就能賣出個好價錢。

新台幣目前來到30.850元附近盤整，升值逾1角。