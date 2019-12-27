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金融三業今年挨罰3億 新高

2019-12-27 04:40經濟日報 記者葉憶如／台北報導

距離年底僅剩五天，但金融三業（保險、證券、銀行）遭主管機關金管會開罰金額，已寫下史上最高紀錄，超越3億元大關。

金管會昨（26）日公布最新統計，今年截至12月26日，金管會對銀行業、產壽險、證券期貨(含上市櫃公司)罰金，合計高達3億122萬元，去年為1億9,225萬元。

三業中收到最多處罰的是保險業，今年66件罰單，遠遠高於去年23件；今年裁罰金額突破億元大關，達1億3,560萬元，年增80.3%，其中南山人壽遭罰4,860萬元。

國內金融三業獲利近年來頻創新高，但相關申訴爭議也不少，理專盜領事件不時傳出，過去罰金最高只罰1,000萬元，通常不到各家金融機構的獲利1%，對銀行來說「不痛不癢」，民眾覺得金融根本罰不怕，金管會主委顧立雄是首位拋出提高罰鍰上限的主委，立法院也通過修法將罰鍰提高上限至5,000萬元，南山人壽今年因境界系統，單一案件就遭重罰3,600萬元，是首家適用新罰金上限的金融機構。

銀行業的理財專員監守自盜案逐年攀升，從2015年一件，今年有十家銀行爆發理專A錢，異常挪用及異常往來資金逾3億6,000萬，八家銀行遭罰。

金管會今年開罰國銀23件，罰金8,430萬元，較去年大幅成長75%。

證券期貨業包含上市櫃及公開發行公司，金管會一共裁罰208件，較去年239件少；但今年罰鍰金額8,132萬元、較去年6,889萬元，增加18%。

不過，金管會官員說明，國內金融業者的缺失裁罰主要來自「例行性金檢」，時間上，有時候兩年一輪、有時候三年一輪，況且，今年開罰的案件，往往是去年或前年發生的違法缺失、而非是當年度。因此，對於今年金融業開罰金額創歷史新高，官員強調，不能解讀為今年金融業違法情況比較嚴重。

保險立法院罰單

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