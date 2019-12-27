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公股銀AI潮 合庫i秘書上線

2019-12-27 04:40經濟日報 記者林子桓陳美君╱台北報導

公股行庫運用新科技「圈粉」蔚為風尚，老行庫之一的合作金庫昨（26）日宣布，金融諮詢服務AI機器人LINE「i秘書」正式上線，為公股行庫裡，唯一會「學習」的聊天機器人，具備「AI（人工智慧）」與有助識別中文語意的「自然語言處理（NLP）」等專業智庫資源，合庫預估，成立首（2020）年至少要達到破百萬的LINE好友數。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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合庫銀董事長雷仲達指出，合庫不斷精進科技運用，在大數據的資料科學運用上，透過演算更新的數據模型，可以在700多萬客戶海量資料中精準覺察預測客戶需求。以外匯交易來說，數據分析有外匯需求的客戶，搭配服務外匯匯率到價、線上操作模式等，合庫網路銀行外幣交易量就有效成長5％以上。另外，優化線上申請信用卡的流程後，信用卡每月線上進件率已增加超過10％。

合庫昨日舉行金融諮詢服務「i秘書」上線記者會，「i秘書」24小時在LINE及Facebook Messenger服務，提供信用卡、台外幣、房信貸、分行、ATM據點等五大領域功能及訂閱通知等金融服務功能。

「其他行庫只是做類似Q&A的回應，但i秘書具有多輪式對話能力，會持續不斷進行語意學習、提高答覆精準度」，合庫銀主管說。合庫「i秘書」除提供外匯到價提醒與即時換匯服務外，也提供實體分行線上取號、企金講座訂閱等多元服務。

因應國人喜愛使用通訊軟體LINE，三商銀近年紛紛推出官方帳號，一年左右就有300萬上下好友數，基本上，客戶可在官方帳號上，得到銀行相關資訊，包括：新推商品、活動優惠等。

同時，根據國人愛出國旅遊的換匯需求，三商銀也結合匯率到價通知，讓客戶能在平常最常使用的App，即時取得理想價，把握換匯時機。截至昨日，三商銀LINE官方帳號好友數分別為，第一銀行405萬、彰化銀行362萬及華南銀行289萬，同為老行庫的土地銀行也有437萬好友數。

合庫銀主管指出，展望明（2020）年，合庫銀發展數位金融，將著重在AI、流程自動化以及開放銀行，目前「i秘書」只能查詢合庫的台外幣利匯率資訊，未來隨著國內開放銀行法規面的鬆綁，「i秘書」就能擴大查詢所有銀行的利匯率，以及客戶在各銀行的存款帳戶等資訊。

LINE外匯信用

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