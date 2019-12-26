壽險匯損再締新猷？保險局：其實只損失645億元

保險局今（26）日最新公布壽險業11月損益、淨值與匯率情形，單月匯損再添196億元，雖然已較9月、10月紓緩，但是累計前11月匯損2,483億元，依舊已超過2018年全年匯損2,309億元與2017年匯損1,761億元，有機會再創新高。 本報系資料庫 分享 facebook

保險局今（26）日最新公布壽險業11月損益、淨值與匯率情形，單月匯損再添196億元，雖然已較9月、10月紓緩，但是累計前11月匯損2,483億元，依舊已超過2018年全年匯損2,309億元與2017年匯損1,761億元，有機會再創新高。但保險局今日首度釋疑，「若排除換匯成本之影響，僅損失645億元」。

保險局今（26）日最新公布壽險業11月損益、淨值與匯率情形，11月單月匯損196億元，已較10月單月匯損470億元、9月338億元都來得低一些，主要是因為新台幣由大升值變為貶值。

保險局官員表示，11月新台幣兌美元匯率相貶值幅度0.2%，雖然匯兌壓力稍減，但是仍舊出現損失。累計前11月匯兌損失更高達2,483億元，較去年同期累計匯損2,009億元，增加474億元。

保險局官員此次首度發布解釋，指保險公司的避險成本分為二大部份，一為衍生性金融商品的交易評價損益，一為使用避險工具換匯成本，

後者累計前11月換匯成本1,838億元，前者評價還有利益約356億元，合計避險成本仍損失1,482億元，加上新台幣兌美元本身損失975億元，動用26億元的外匯價格變動準備金後，累計前11月匯損淨變化仍損失了2,483億元。

金管會強調，上揭合計數若排除換匯成本之影響，僅為損失645億元。意思即今年匯損還是這麼重，主要是海外投資比重高，錢不得多付一些買避險工具導致，並不是單純匯率的影響。

同時儘管匯損創高，但獲利也一樣創新高，11月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動之影響，尚有1,687億元之獲利，較前10月1,738億元減少51億元，淨值則從10月的1兆8,747億元，提高至1兆9,140億元。