慶富案 高雄銀行被爆會議記錄有瑕疵

放貸給慶富承作獵雷艦聯貸履約保證金的高雄銀行，被踢爆內部會議紀錄紀載「經主席徵詢全體出席常董無異議，照案通過」，但其實根本沒徵詢，讓慶富4天火速獲貸。高銀董事長朱潤逢受訪坦言會議程序有「瑕疵」。但是否涉及不當護航？他說「沒有證據不敢講，尊重檢調調查。」

高雄銀行放貸給慶富承作獵雷艦聯貸履約保證金17.46億元，被視為是協助慶富順利取得銀行團核貸205億元的關鍵。

高雄銀行一份與當時履保案有關的內部會議紀錄等文件近日曝光，當時主持常董會的高銀前董事長陳統民未徵詢出席者意見，也未宣讀決議，卻直接在會議紀錄上書面記載「經主席徵詢全體出席常董無異議，照案通過」。

會議紀錄文件顯示，慶富2014年11月3日與國防部簽下獵雷艦採購契約後，同日向高銀申請聯貸履約保證金貸款，高銀11月4日交總行審查、11月6日常務董事會審議核准、11月7日就給出履約保證，總共只花了4天。

高銀董事長朱潤逢受訪坦言，從當時會議錄音帶聽來，確實沒有做最後徵詢、宣讀，忘了做結論，是一時疏忽還是其他原因不清楚，但開會程序有瑕疵是事實。

對於4天放貸是否正常？朱潤逢說，「一般來講，是不正常」，一般差不多要周，但這個案子比較急，因為國防部有要求慶富一周內提供履約保證金，可能是慶富有提出要求或請求，才如此趕時間。

至於是否涉及不當護航？朱潤逢說，「說護航要有證據，沒有證據不敢講，一切尊重檢調調查」。但他也坦言，當時時間上確實較急，又有會議程序瑕疵，難免引人聯想。

高雄市議會「慶富案專案調查小組」召集人、議員林于凱表示，調查過程中，從高雄銀行提供的常董會錄音帶可以聽出來常董會開會時，主席及與會董事討論事情並不熱絡，經常未做決議就跳下一題，但會議紀錄卻寫「決議通過」，這是「常態性的草率」，相關會議資料已在5月間併同調查內容由市府移送司法偵辦，至於其中是否違法，要由司法去判定。

林于凱還說，當時高銀常董會上，高銀常董林文淵較常發言，且在聯貸行已經決定要縮手，準備要跟慶富解約時，林文淵還曾在常董會議上說，如果國防部不出來就慶富案協調，那麼國防部長沒有資格當國防部長。

高雄地檢署前年起偵辦慶富詐貸案，深入追查弊端，雖高銀提供慶富公司17億餘元履約保證金部分，因查核無背信事實，被檢方簽結，但隨高銀常董會議放款會議記錄接連流出，外界懷疑高銀內部未徵詢常董意見就照案通過放貸慶富公司，檢方還在分案追查，相關會議記錄都已列卷內，將再釐清會議紀錄所載內容。

熟知案情的資深檢座透露，當中牽涉授信、核貸、放款程序，錯綜複雜，即便會議紀錄確實呈現當時常董內部會議狀況，但這放款程序瑕疵是否重大到不能放款，銀行承辦人等有無涉及背信罪，都是檢方深入追查釐清重點。