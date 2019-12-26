金融業今年狂挨罰 逾3億元繳進國庫　

據金管會統計，今年截至12月25日，金融業與上市櫃公司遭金管會裁罰已逾3億元，罰鍰主要是繳進國庫，其中遭罰最多的是南山人壽，今年已遭罰4860萬元。圖為南山人壽大樓。 本報系資料庫 分享 facebook

據金管會統計，今年截至12月25日，金融業與上市櫃公司遭金管會裁罰已逾3億元，罰鍰主要是繳進國庫，其中遭罰最多的是南山人壽，今年已遭罰4860萬元，創下金融業史上單年被罰最多的公司。

金管會近年加強監理力道，銀行法、保險法、證交法都已將最高罰鍰金額大幅提高，據金管會今公佈的數據，整體金融業加上市櫃公司，遭金管會開罰累計金額已超過3億元，比起去年的1.9億元，增加57%。

今年以保險業挨罰最多，金管會保險局今年截至昨天為止，已開出66張罰單，累計罰鍰達1億3560萬元，比起去年的43件、7520萬元，今年大幅增加。今年以南山人壽遭罰最多，南山人壽今年因新系統大亂被重罰3000萬元，又因隨意變更保戶繳費方式而遭保險局開罰600萬元，今年南山人壽已吃下7張罰單，累計遭罰4860萬元。

銀行業今年截至昨天為止，已開出23張罰單，累計罰鍰金額達8430萬元，比起去年的24件，雖件數沒有大幅增加，但比起去年累計罰鍰的4816萬元，罰鍰金額增加許多。金管會銀行局今年最大的裁罰，就是針對發生理專監守自盜的7家銀行，一次大舉開罰共4500萬元。

另證券商期貨商與上市櫃公司，今年累計遭證期局祭出286張罰單，累計開罰8132萬元，比起去年239件、6889萬元也大幅增加。