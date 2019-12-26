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金管會下重手！金融三業今年遭罰逾3億元、史上新高

2019-12-26 21:13經濟日報 記者葉憶如／即時報導

距離年底僅剩五天，但金融三業（保險、證券、銀行）遭主管機關金管會開罰金額，已經創...
距離年底僅剩五天，但金融三業（保險、證券、銀行）遭主管機關金管會開罰金額，已經創下史上最高紀錄，並一舉突破3億元大關。本報資料照片
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距離年底僅剩五天，但金融三業（保險、證券、銀行）遭主管機關金管會開罰金額，已經創下史上最高紀錄，並一舉突破3億元大關！

國內金融三業獲利近年來頻創新高，但相關申訴爭議也不少，理專盜領事件也頻傳，過去罰金最高只罰1,000萬元，通常不到各家金融機構的獲利1%，對銀行來說「不痛不癢」，民眾有罰不怕的不好印象。金管會主委顧立雄是首位拋出提高罰鍰上限的金管會主委，立法院也通過修法將罰鍰提高上限至5,000萬元，南山人壽今年因境界出包，單一案件就遭重罰3,600萬元，是首家適用新罰金上限的金融機構。

據金管會今（26）日公布最新統計，今年截至12月26日為止，金管會對銀行業、產壽險、證券期貨(含上市櫃公司)祭出罰鍰金額，合計高達3億0122萬元，遠遠超過去年全年的1億9225萬元。

保險業是三業當中，被金管會裁罰得最重，今年苦吞66件罰單，遠遠高於去年的23件；尤其，在裁罰金額上，今年更是突破億元大關，高達1億3560萬元，若較去年全年的7520萬元，竟然大幅成長了80.3%。其中南山人壽單一家就貢獻4860萬元。

至於銀行業方面，理財專員監守自盜也逐年攀升，從2015年只有一件，今年已經有10家銀行爆發理專A錢的情形，異常挪用及異常往來資金超過3億6千多萬，也讓八家銀行遭罰。金管會今年開罰本國銀行業罰鍰件數共23件，罰鍰金額8,430萬元，亦較去年4816億元、大幅成長75%。

第三，在證券期貨方面，包含上市櫃及公開發行公司，金管會一共裁罰208件，較去年件數239件減少；不過，在罰鍰金額方面，今年是8132億元、較去年全年罰鍰6889億元，增加18%。

不過，金管會官員說明，國內金融業者的缺失裁罰主要來自「例行性金檢」，時間上，有時候兩年一輪、有時候三年一輪，況且，今年開罰的案件，往往是去年或前年發生的違法缺失、而非是當年度。因此，對於今年金融業開罰金額創歷史新高，官員強調，不能解讀為，今年金融業違法情況比較嚴重。

金管會金融業銀行業

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