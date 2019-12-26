親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中火遭中市廢照
5G競標金狂飆
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

工廠大火議長飆罵警消 網轟：你穿西裝嘴、他們拿命拚

2019年必備神卡是哪張？網一致推爆這款「信用卡組合」

2019-12-26 20:27聯合新聞網 綜合報導

有網友在網路上詢問「大家信用卡都是用哪一張當主力？」，沒想到答案超一致。 圖／聯...
有網友在網路上詢問「大家信用卡都是用哪一張當主力？」，沒想到答案超一致。 圖／聯合報系資料照片
分享

市面上信用卡百百種，優惠都不盡相同，想必許多人會苦惱該選哪張卡比較好，有網友在網路上詢問「大家信用卡都是用哪一張當主力？」，貼文一出掀起網友熱議，留言區一致推薦一款「最狂的信用卡組合」。

日前有網友在PTT「請問大家信用卡都是用哪一張當主力？」為題，發文詢問「大家目前使用的信用卡當中，最常用的是哪一張呢？能不能推薦一下，為什麼會選那張當主要用的信用卡呢？」

貼文曝光後，引發熱烈迴響，不少網友紛紛留言「中信御璽，我人生第一張卡」、「玉山UBear +台新黑狗」、「永豐無限、國泰無限，就兩張」、「UBear+花旗現金」、「都用老婆的副卡當主力狂刷」、「玉山Pi卡+玉山Ubear」、「渣打現金回饋御璽卡」。

不過綜合眾多網友的意見後，最多人推薦「玉山Pi卡+玉山UBear卡」，在數位通路、四大超商、電影院和其他指定通路都享有回饋，網友指出「玉山Pi＋玉山UBear。我沒在出國，消費也不高，這兩張夠了」、「玉山Pi還滿多人用」、「國內一般玉山Pi，網購玉山UBear」。

據了解，台灣信用卡市場競爭激烈，各大銀行紛紛祭出高現金回饋率搶客，就連民眾日常生活接觸到的實體通路、網路購物或行動支付等，銀行業者也鋪天蓋地布局，例如台新銀在10月與電支龍頭街口支付推出「台新街口聯名卡」，首創信用卡隨機現金回饋機制。

而玉山銀自7月以來，連續四個月拿下國內銀行發卡王寶座，玉山金12月初公布11月自結純益，單月稅後純益14億元，累計1-11月稅後純益188.9億元，累計前11月獲利較去年同期成長18.4%，再創歷年同期新高。

玉山信用卡PTT超商網購

延伸閱讀

台灣血拼族注意！韓國樂天、新羅免稅店取消「海...

三外銀信用卡惦惦賺 11月單卡消費破萬元

玉山Pi拍兔Debit卡登場 最高享4.5%...

小資族也能存！美元定存只要3,000美元可享...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

金管會下重手！金融三業今年遭罰逾3億元、史上新高

2019-12-26 21:13

慶富案 高雄銀行被爆會議記錄有瑕疵

2019-12-26 21:23

好羨慕！ 玉山銀行全面調薪 最高超過一成

2019-12-26 18:25

新台幣盤中升逾1角 央行尾盤打回原形收盤守30.2元

2019-12-26 16:11

金融研訓院推出金融基測 想捧金飯碗省錢省時間

2019-12-26 15:43

換匯更方便 彰化銀行推夜間買賣外幣服務

2019-12-26 15:05

貿協多元布局 搶美採購商機

2019-12-26 14:38

境外資金匯回破210億 財長：還有百億大咖

2019-12-26 14:38

中國信託今年獲199獎 躋身全球150大銀行

2019-12-26 14:38

央行續調節 台幣盤中漲逾1角

2019-12-26 14:38

財經皓角／存股族 先搞懂自己是投機還是投資

2019-12-26 14:36

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:43

國票金 明年殖利率衝5％

2019-12-26 06:18

樂天純網銀 兩階段搶市

2019-12-26 06:18

介接政府資訊平台 普惠金融再跨大步

2019-12-26 06:10

負面信用資料跨業交換 將上路

2019-12-26 06:10

中國信託績優 今年獲199獎

2019-12-26 00:40

玉山銀 挺牙醫到宅服務

2019-12-26 00:40

元大壽 耶誕送暖銀髮族

2019-12-26 00:40

中租 前11月賺逾一股本

2019-12-26 00:38

中信今年獲199獎項 外媒評「台灣最佳銀行」

2019-12-25 23:52

辦貸款 銀行可調財產、勞保資料

2019-12-25 23:48

台銀：金價漲跌 多空因素拉鋸

2019-12-25 23:40

永豐告揭弊者 台北地院首度開庭審理

2019-12-25 22:58

永豐告揭弊者開庭 張晉源：若遭報復得逞日後無人敢揭弊

2019-12-25 22:03

韓辦指台股漲都被外資賺走 顧立雄怒提兩點反擊

2019-12-25 18:15
看更多

熱門文章

5G晶片超車高通 聯發科的底牌是支 「日不落聯軍」

2019-12-26 07:52

派遣歸零變全面資遣？台電200多名工程師 年底丟飯碗

2019-12-26 15:35

好羨慕！ 玉山銀行全面調薪 最高超過一成

2019-12-26 18:25

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

5G競標金衝上700億元 NCC呼籲電信業者理性、冷靜

2019-12-26 17:21

北都元旦下架momo親子、衛視中文台等6頻道 影響10萬用戶

2019-12-26 14:16

減稅紅包來了 基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 23:42

新iPhone出貨 明年看增10%

2019-12-26 00:20

投資台灣 大立光將匯回111億

2019-12-26 00:02

林口國際媒體園區 三井OUTLET、東森得標

2019-12-26 13:04

國發會：已孵出Gogoro與沛星2隻獨角獸

2019-12-26 16:10

永豐告揭弊者開庭 張晉源：若遭報復得逞日後無人敢揭弊

2019-12-25 22:03

聯發科超進度 推第二顆5G晶片

2019-12-26 01:13

200名派遣工程師年底恐丟飯碗？台電：已努力協助轉職　

2019-12-26 17:05

中華電 要招募3,000新血

2019-12-26 06:26

罕見！聯發科高分貝嗆聲高通

2019-12-26 01:13

中市廢止中火2機組許可 盧秀燕：我在沒得商量

2019-12-26 00:25

看問題／台電打法律戰…中火廢證 還要過兩關

2019-12-26 00:21

國票金 明年殖利率衝5％

2019-12-26 06:18

新聞眼／盧秀燕開鍘中火 拉長選舉戰線

2019-12-26 00:27

蔡英文：中火十機組是國民黨要蓋的

2019-12-26 00:33

影／兩周了遠航十億呢？林佳龍：短期復飛有困難

2019-12-26 15:54

2019年必備神卡是哪張？網一致推爆這款「信用卡組合」

2019-12-26 20:27

遠航近十名員工至交通部陳情 遠航盼審議延後

2019-12-26 12:09

個人海外所得課稅 兩個注意

2019-12-26 00:44

中租-KY獲利高飛 全年EPS可望超越11元

2019-12-26 00:17

中火2機組遭廢許可證 政院：不會即刻大停電

2019-12-26 12:28

明年報稅福音…基本生活費 調高至17.5萬

2019-12-26 00:30

晉陞太空科技公司董事長陳彥升：自製火箭想留台灣發射

2019-12-26 15:54

買賣遊戲幣未報稅 國稅局單案重罰486萬元

2019-12-26 17:03

橋頭科學園區招商 日月光規劃千億元擴廠

2019-12-26 00:04

聯發科、高通短兵相接 將掀價格戰

2019-12-26 01:12

台鋼明年擴產 要砸30億元

2019-12-26 01:06

撤銷中火二機組許可證 企業界：環境、穩供電都要

2019-12-26 10:35

卜蜂爆汙泥案 董座鄭武樾：將用更高規格避免任何疏失

2019-12-26 12:51

永豐告揭弊者 台北地院首度開庭審理

2019-12-25 22:58

光學廠搶單 積極擴產

2019-12-26 00:00

綠能躉購費率 明年調降

2019-12-25 23:42

5G標金直逼700億大關 陳其邁：得標要注意合理費用訂定

2019-12-26 15:31

樂天純網銀 兩階段搶市

2019-12-26 06:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top