2019年必備神卡是哪張？網一致推爆這款「信用卡組合」

有網友在網路上詢問「大家信用卡都是用哪一張當主力？」，沒想到答案超一致。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

市面上信用卡百百種，優惠都不盡相同，想必許多人會苦惱該選哪張卡比較好，有網友在網路上詢問「大家信用卡都是用哪一張當主力？」，貼文一出掀起網友熱議，留言區一致推薦一款「最狂的信用卡組合」。

日前有網友在PTT以「請問大家信用卡都是用哪一張當主力？」為題，發文詢問「大家目前使用的信用卡當中，最常用的是哪一張呢？能不能推薦一下，為什麼會選那張當主要用的信用卡呢？」

貼文曝光後，引發熱烈迴響，不少網友紛紛留言「中信御璽，我人生第一張卡」、「玉山UBear +台新黑狗」、「永豐無限、國泰無限，就兩張」、「UBear+花旗現金」、「都用老婆的副卡當主力狂刷」、「玉山Pi卡+玉山Ubear」、「渣打現金回饋御璽卡」。

不過綜合眾多網友的意見後，最多人推薦「玉山Pi卡+玉山UBear卡」，在數位通路、四大超商、電影院和其他指定通路都享有回饋，網友指出「玉山Pi＋玉山UBear。我沒在出國，消費也不高，這兩張夠了」、「玉山Pi還滿多人用」、「國內一般玉山Pi，網購玉山UBear」。

據了解，台灣信用卡市場競爭激烈，各大銀行紛紛祭出高現金回饋率搶客，就連民眾日常生活接觸到的實體通路、網路購物或行動支付等，銀行業者也鋪天蓋地布局，例如台新銀在10月與電支龍頭街口支付推出「台新街口聯名卡」，首創信用卡隨機現金回饋機制。

而玉山銀自7月以來，連續四個月拿下國內銀行發卡王寶座，玉山金12月初公布11月自結純益，單月稅後純益14億元，累計1-11月稅後純益188.9億元，累計前11月獲利較去年同期成長18.4%，再創歷年同期新高。