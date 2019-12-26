超幸福！玉山金明年給員工加薪10% 創金控史上新高

這家企業員工真幸福！玉山銀行今（26）日宣布自2020年1月1日起全面調薪，全年平均調薪幅度超過8%，其中基層同仁更達10%以上，過去玉山銀加薪幅度都在4~6%左右，創本身也創金控史上最大加薪幅度，令人欣羨。

玉山銀行規畫明（2020）年1月及4月分成兩波段調薪，玉山銀行認為，人才是企業與國家競爭力的先行指標，也是關鍵指標，要保有競爭力，就必須留住人才並鼓舞士氣。

在長期獲利成長的支持下，玉山銀行為了感謝全體主管、同仁的付出與努力，並且鼓勵同仁佃能持續深耕專業、學習成長，今年年底確定了明年的調薪幅度，希望能實質回饋同仁，讓全體同仁與銀行共同創造出更好的綜合績效。

在2020年1月1日的第一波調薪中，主要聚焦於基層同仁及中階主管的薪資結構，提高固定薪資的金額，基層同仁每個月本薪提高3,000元，中階主管提高主管加給，全體同仁平均提升了4.6%，基層同仁平均提升6.4%。

在4月1日以後，有第二波調薪，主要是獎酬第1季經理人、中階主管及同仁的晉升績效，第一波及第二波調薪，讓玉山銀行全體同仁平均薪資將提升超過8%，基層同仁平均薪資將提升達10%以上。

除了有形的薪資外，玉山非常重視人才長期的培育與發展，提供完整的教育訓練、多元的職涯發展、優質的工作環境、良好的員工福利以及寬廣的發展舞台，讓玉山人都可以用自己的雙手彩繪自己的未來，與志同道合的夥伴一起為理想而奮鬥，成就精彩豐富的人生。