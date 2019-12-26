新台幣盤中升逾1角 央行尾盤打回原形收盤守30.2元

中央銀行近期總在收盤鎮守30.2元價位，不論盤中怎麼升，尾盤都會進場調節，並將匯價壓回30.2元以下價位後再報收。 本報系資料庫 分享 facebook

中央銀行近期總在收盤鎮守30.2元價位，不論盤中怎麼升，尾盤都會進場調節，並將匯價壓回30.2元以下價位後再報收。

不過，即使收盤價始終釘在「30.2」字頭，盤中最高價卻步步朝30元整數大關靠攏，以今（26）日而言，新台幣匯率盤中最高為30.09元，最多升值1.13角，但升值金額卻在下午3點半過後再度被央行沒收，終場升值0.2分，收30.201元，台北外匯經紀公司成交量8.85億美元。

匯銀主管指出，近期新台幣匯率強升，主要是出口商年底拋匯潮所致，央行頻頻進場拉尾盤，目的很明顯，就是為了延緩新台幣匯率的升值速度，不讓匯價輕易突破30元整數。