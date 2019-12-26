親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中火遭中市廢照
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

侵占孫法民文教基金會的錢 孫道存：我對不起父親

北市文山區驚傳槍響 男遭開四槍倒地哀嚎「怎沒人救我」

星巴克「嗶」LINE Pay 最高享LINE POINTS 15%點數回饋

2019-12-26 15:54經濟日報 記者陳美君／即時報導

LINE Pay聯手星巴克推出一系列活動犒賞忠實粉絲。圖／LINE Pay提供
LINE Pay聯手星巴克推出一系列活動犒賞忠實粉絲。圖／LINE Pay提供
分享

歲末年終，LINE Pay聯手星巴克推出一系列活動犒賞忠實粉絲，包含集點活動可免費兌換限量聯名熊大手機支架，且用戶於星巴克使用 LINE Pay 結帳即可享最高15%點數回饋，多項優惠活動將陪伴 LINE Pay 用戶與星巴克粉絲，迎向嶄新的2020年。

LINE Pay 與星巴克此次攜手推出集點活動，並在台隆重推出限量聯名的手機支架，包含熊大與莎莉兩種款式驚喜登場，可愛的熊大側坐在星巴克經典的全白馬克杯旁，另一款莎莉則隱身在馬克杯中向外俏皮探頭，極具質感的兩款熊大、莎莉手機支架，讓粉絲在冬日飲用星巴克暖心熱飲時，不用手忙腳亂，仍可優雅地單手操作手機。

集點活動於即（26）日開跑至2020年1月22日止，用戶透過 LINE Pay 以原價購買任1大杯以上星巴克飲料即獲1點電子章，集滿9點可免費兌換隨機贈送的熊大或莎莉手機支架1份。

LINE Pay 與星巴克為陪伴大家倒數迎新，也祭出多項優惠活動，讓用戶們最高可享15%的 LINE POINTS 點數回饋。LINE Pay 用戶使用已綁定的任一信用卡或簽帳金融卡付款，即日起至2020年1月22日前每筆消費皆享 LINE POINTS 3%點數回饋。

迎接全新的一年，合作銀行於不同檔期也提供多項優惠：綁定富邦J卡（僅限於 LINE POINTS 回饋卡別）的用戶，最高樂享 LINE POINTS 15%點數回饋，若使用已綁定的中國信託 LINE Pay 卡付款，每筆消費最多可獲 LINE POINTS 13%點數回饋；且LINE Pay 卡友消費滿額另專享加碼活動，即日起至2020年1月22日前，使用已綁定的中國信託 LINE Pay 卡單筆消費滿800元，還有機會再獲得 LINE POINTS 66點，累積的點數未來也可於星巴克付款折抵。

甫宣布更名的「LINE Pay Money」（原「LINE Pay 一卡通帳戶」，後同），為鼓勵用戶體驗行動支付的便利，同步推出優惠，2019年底前於星巴克付款可獲 LINE POINTS 5%點數回饋。

邁入2020年，更額外加碼回饋粉絲，用戶在2020年1月1日至22日期間於星巴克使用「LINE Pay Money」結帳，最高可上看 LINE POINTS 15%點數回饋。

各項活動設有回饋上限，且優惠期間各有不同，活動說明請依「LINE Pay主頁活動訊息頁面」最新公告為準。

同時，歡慶此次 LINE Pay 與星巴克推出限量聯名的手機支架，憑 LINE Pay 於星巴克付款成功的交易紀錄畫面，即日起至2020年1月31日止，於新光三越A11 LINE FRIENDS STORE 消費可享95折，也讓用戶體驗使用 LINE Pay 結帳不僅輕鬆便利，也可享受更多超值優惠！活動詳情請見「LINE Pay主頁活動訊息頁面」。

LINELINE Pay星巴克

延伸閱讀

秒到歐洲！星巴克全台首座「鐘樓門市」台中登場...

一招把LINE變更方便 不用再跟朋友「借放一...

路易莎幹掉星巴克成「全台最大連鎖咖啡店」！網...

星巴克收藏家必敗！粉色超夢幻「麗寶鐘樓馬克杯...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

新台幣盤中升逾1角 央行尾盤打回原形收盤守30.2元

2019-12-26 16:11

換匯更方便 彰化銀行推夜間買賣外幣服務

2019-12-26 15:05

貿協多元布局 搶美採購商機

2019-12-26 14:38

境外資金匯回破210億 財長：還有百億大咖

2019-12-26 14:38

中國信託今年獲199獎 躋身全球150大銀行

2019-12-26 14:38

央行續調節 台幣盤中漲逾1角

2019-12-26 14:38

財經皓角／存股族 先搞懂自己是投機還是投資

2019-12-26 14:36

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:43

國票金 明年殖利率衝5％

2019-12-26 06:18

樂天純網銀 兩階段搶市

2019-12-26 06:18

介接政府資訊平台 普惠金融再跨大步

2019-12-26 06:10

負面信用資料跨業交換 將上路

2019-12-26 06:10

中國信託績優 今年獲199獎

2019-12-26 00:40

玉山銀 挺牙醫到宅服務

2019-12-26 00:40

元大壽 耶誕送暖銀髮族

2019-12-26 00:40

中租 前11月賺逾一股本

2019-12-26 00:38

中信今年獲199獎項 外媒評「台灣最佳銀行」

2019-12-25 23:52

辦貸款 銀行可調財產、勞保資料

2019-12-25 23:48

台銀：金價漲跌 多空因素拉鋸

2019-12-25 23:40

永豐告揭弊者 台北地院首度開庭審理

2019-12-25 22:58

永豐告揭弊者開庭 張晉源：若遭報復得逞日後無人敢揭弊

2019-12-25 22:03

韓辦指台股漲都被外資賺走 顧立雄怒提兩點反擊

2019-12-25 18:15

聯徵中心 頒發金安、金質、金優獎

2019-12-25 14:39

三大缺口 年前短期資金需求暴增

2019-12-25 14:29

年關手頭緊 3招讓你好貸

2019-12-25 14:28
看更多

熱門文章

5G晶片超車高通 聯發科的底牌是支 「日不落聯軍」

2019-12-26 07:52

減稅小確幸！財政部宣布基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 19:08

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

因應退休潮 中華電計畫招募3,000名新血

2019-12-25 17:22

派遣歸零變全面資遣？台電200多名工程師 年底丟飯碗

2019-12-26 15:35

星巴克門市數被路易莎超越 網大談背後原因

2019-12-25 18:28

台電遭罰款逾億、撤照 中火爭議一次看懂

2019-12-25 18:39

減稅紅包來了 基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 23:42

新iPhone出貨 明年看增10%

2019-12-26 00:20

109年基本工資調漲 293萬人連健保費漲10元

2019-12-25 18:08

北都元旦下架momo親子、衛視中文台等6頻道 影響10萬用戶

2019-12-26 14:16

投資台灣 大立光將匯回111億

2019-12-26 00:02

永豐告揭弊者開庭 張晉源：若遭報復得逞日後無人敢揭弊

2019-12-25 22:03

聯發科超進度 推第二顆5G晶片

2019-12-26 01:13

中華電 要招募3,000新血

2019-12-26 06:26

中市廢止中火2機組許可 盧秀燕：我在沒得商量

2019-12-26 00:25

罕見！聯發科高分貝嗆聲高通

2019-12-26 01:13

看問題／台電打法律戰…中火廢證 還要過兩關

2019-12-26 00:21

林口國際媒體園區 三井OUTLET、東森得標

2019-12-26 13:04

國票金 明年殖利率衝5％

2019-12-26 06:18

新聞眼／盧秀燕開鍘中火 拉長選舉戰線

2019-12-26 00:27

蔡英文：中火十機組是國民黨要蓋的

2019-12-26 00:33

韓辦指台股漲都被外資賺走 顧立雄怒提兩點反擊

2019-12-25 18:15

個人海外所得課稅 兩個注意

2019-12-26 00:44

中火2機組遭廢許可證 政院：不會即刻大停電

2019-12-26 12:28

明年報稅福音…基本生活費 調高至17.5萬

2019-12-26 00:30

遠航近十名員工至交通部陳情 遠航盼審議延後

2019-12-26 12:09

中租-KY獲利高飛 全年EPS可望超越11元

2019-12-26 00:17

東森取得林口國際媒體園區B基地標案 將投資100億元

2019-12-25 20:06

聯發科、高通短兵相接 將掀價格戰

2019-12-26 01:12

台鋼明年擴產 要砸30億元

2019-12-26 01:06

橋頭科學園區招商 日月光規劃千億元擴廠

2019-12-26 00:04

永豐告揭弊者 台北地院首度開庭審理

2019-12-25 22:58

撤銷中火二機組許可證 企業界：環境、穩供電都要

2019-12-26 10:35

光學廠搶單 積極擴產

2019-12-26 00:00

遊戲虛寶單月賣460萬漏稅 國稅局連補帶罰

2019-12-26 10:09

中火2機組遭廢證 環保署：提醒地方政府依法行政

2019-12-25 18:33

樂天純網銀 兩階段搶市

2019-12-26 06:18

綠能躉購費率 明年調降

2019-12-25 23:42

東森百億投資林口國際媒體園區 將打造全球營運總部

2019-12-25 20:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top