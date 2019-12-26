金融研訓院推出金融基測 想捧金飯碗省錢省時間

金融業面臨的競爭愈來愈多元，但離職率卻愈來愈高，公股銀行一年甚至要招考四次，徵才成本愈來愈高。想進入金融業的人才，要分別報名不同銀行的徵才活動，也花錢、花時間。非金融科系的畢業生對金融業有興趣，卻因學科限制不得其門而入。因此，金融研訓院今天宣布開辦「金融人員基礎學科測驗」，只要考一次就可參加各銀行徵才活動，目前泛公股銀行明年都將採用。

台灣金融研訓院院長黃崇哲表示，在受託辦理銀行業新進人員甄試多年發現，目前金融機構甄選人才時，通常是個別獨立或委託研訓院辦理，每到徵才旺季，考生常常得一家一家報考，並分別應試，可說疲於奔命，既費時且耗神。

銀行業近年來因應退休潮及環境變遷，如全員行銷、業務績效導向、數位浪潮及金融科技的挑戰，加上主管機關法令要求，使得辦理召募的頻率增加，對於急需用人之金融機構而言，更需要具有彈性的招募工具。

基於考量減輕初入職場者多次準備銀行就業考試的壓力與時間及經濟上的負擔，提供有志投身金融服務業考生進入銀行服務的另一種便利管道，並期縮短金融機構徵才的作業時程，台灣金融研訓院參考類似入學考試的概念，針對銀行招考新進行員較常出現之考試科目作一整合，推出「金融人員基礎學科測驗」，簡稱金融基測(FIT)，期建構具代表性的徵才參考指標。

金融研訓院金融測驗中心所長楊博凱表示，金融基測的考科，是彙集近三年各金融機構一般新進行員招考資訊，將較常出現之熱門考試科目進行整合，訂出四項考科：「會計學+貨幣銀行學」、「票據法+銀行法」、「民法+強制執行法+民事訴訟法」及「邏輯推理+資訊科技+創新科技」，未來將配合發展趨勢及需求增修訂相關考科。

研訓院表示，每項考科費用500元，一般銀行徵才活動報名費為800元。以此舉例，過去報名八家公股銀行徵才考試，一共要花6400元的報名費。未來只要考兩科金融基測，花1000元，就可以報考一般行員，省錢又省時。

楊博凱表示，金融基測結果，就像基測或托福成績，可以讓金融機構徵才時直接採用，也可以金融機構報考時的資格限制或加分條件。