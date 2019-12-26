研訓院推金融基測 嘉惠學子
台灣金融研訓院今(26)日宣布，參考類似入學考試的概念，針對銀行招考新進行員較常出現之考試科目作一整合，推出「金融人員基礎學科測驗(Fundamental Integrated Test for Banking and Finance)」，簡稱金融基測(FIT)，期建構具代表性之徵才參考指標。
其取FIT「適合」之意，期許金融基測成為金融機構與求職者間具公信力的媒合介面之一，使金融機構快速覓得適合的求職者，而求職者除可減輕多次準備考試之壓力外，更能透過自身職能之檢視找到適合的服務機構。
台灣金融研訓院院長黃崇哲表示，在受託辦理銀行業新進人員甄試多年發現，目前金融機構甄選人才時，通常是個別獨立或委託研訓院辦理，每到徵才旺季，考生常常得一家一家報考，並分別應試，可說疲於奔命，既費時且耗神。
另外，銀行業近年來因應退休潮及環境變遷，如全員行銷、業務績效導向、數位浪潮及金融科技的挑戰，加上主管機關法令要求，使得辦理召募的頻率增加，對於急需用人之金融機構而言，更需要具有彈性的招募工具。
有關金融基測(FIT)之考科部分，該院彙集近三年各金融機構一般新進行員招考資訊，將較常出現之熱門考試科目進行整合，邀集各領域業界專家及學者共同討論，並諮詢銀行業者後，訂定本測驗之四項考科如表格一，未來亦將配合發展趨勢及需求增修訂相關考科。
首屆的「金融基測(FIT)」訂於明(109)年2月22日(星期六)舉行，報名期間為明(2020)年1月3日至2月5日，測驗簡章將於12月下旬於研訓院網頁公告；凡有志進入銀行業從事金融相關業務，或對金融基礎學科相關領域有興趣之在校學生、社會人士皆可自行選擇考科報考，透過此測驗先試身手。
有了「金融基測(FIT)」，對銀行來說，其執行徵才計畫將更有效率，不僅縮短前期作業時程，亦可降低相關作業成本，據瞭解已有幾家具代表性之泛公股銀行均表示將採用「金融基測(FIT)」，作為遴選一般新進行員之參考指標。
為因應金融發展趨勢及相關法令規範，防制洗錢與打擊資恐觀念及金融科技的基本知識亦為現今金融從業人員應具備的基本職能，銀行業進行徵才時，除得運用「金融基測(FIT)」外，另可搭配金融研訓院既有的「金融科技力知識檢定測驗」、「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」兩項證照，作為篩選之搭配工具，搶先找到最適合的人才。
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