研訓院推金融基測 嘉惠學子

台灣金融研訓院今(26)日宣布，參考類似入學考試的概念，針對銀行招考新進行員較常出現之考試科目作一整合，推出「金融人員基礎學科測驗(Fundamental Integrated Test for Banking and Finance)」，簡稱金融基測(FIT)，期建構具代表性之徵才參考指標。

其取FIT「適合」之意，期許金融基測成為金融機構與求職者間具公信力的媒合介面之一，使金融機構快速覓得適合的求職者，而求職者除可減輕多次準備考試之壓力外，更能透過自身職能之檢視找到適合的服務機構。

台灣金融研訓院院長黃崇哲表示，在受託辦理銀行業新進人員甄試多年發現，目前金融機構甄選人才時，通常是個別獨立或委託研訓院辦理，每到徵才旺季，考生常常得一家一家報考，並分別應試，可說疲於奔命，既費時且耗神。

另外，銀行業近年來因應退休潮及環境變遷，如全員行銷、業務績效導向、數位浪潮及金融科技的挑戰，加上主管機關法令要求，使得辦理召募的頻率增加，對於急需用人之金融機構而言，更需要具有彈性的招募工具。

有關金融基測(FIT)之考科部分，該院彙集近三年各金融機構一般新進行員招考資訊，將較常出現之熱門考試科目進行整合，邀集各領域業界專家及學者共同討論，並諮詢銀行業者後，訂定本測驗之四項考科如表格一，未來亦將配合發展趨勢及需求增修訂相關考科。

首屆的「金融基測(FIT)」訂於明(109)年2月22日(星期六)舉行，報名期間為明(2020)年1月3日至2月5日，測驗簡章將於12月下旬於研訓院網頁公告；凡有志進入銀行業從事金融相關業務，或對金融基礎學科相關領域有興趣之在校學生、社會人士皆可自行選擇考科報考，透過此測驗先試身手。

有了「金融基測(FIT)」，對銀行來說，其執行徵才計畫將更有效率，不僅縮短前期作業時程，亦可降低相關作業成本，據瞭解已有幾家具代表性之泛公股銀行均表示將採用「金融基測(FIT)」，作為遴選一般新進行員之參考指標。