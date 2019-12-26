顧立雄推跨業別信用資料互換 最快明年Q1上線

金管會主委顧立雄昨（25）日表示，正研議讓銀行業及證券業分享、查詢不同業別負面信用資料，目前就等聯徵中心找法源根據，提報給金管會，讓金管會發布函令就可上線，預計最快明年第1季上路。

顧立雄昨日下午參加第13屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會，致詞時表示，為推動跨業別信用資料交換，金管會今年邀集聯徵中心、銀行公會、證交所及證券商公會等機關，比照日本CRIN信用資訊系統分享模式，研議讓銀行業及證券業分享、查詢不同業別負面信用資料，相信這對銀行業及證券業營運發展有所助益。