商辦發燒 樂富1號REITs標下兆豐證券羅斯福路不動產

樂富1號REITs（樂富R1,01010T）競標兆豐金控（2886）子公司兆豐證券位於羅斯福路與和平東路交叉口的「大都市國際中心」共四戶商辦與六個車位，確定得標，雙方將展開議約程序，預估明年1月正式簽約。

由於尚未正式簽約，因此樂富R1受託機構京城銀行（2809）與兆豐證券均未對外公告交易金額。不過，去年11月底兆豐證券決議處分其大都市國際中心閒置辦公室共五戶暨九個停車位時，不動產業者當時評估以行情每坪可逾80萬元估算，粗估處分金額總計可達約7億元左右，因此扣除掉兆豐證之前已賣掉的其中一戶與三車位，樂富R1得標剩下的四戶與六車位，概估交易金額可能在5億元上下。

兆豐證券賣掉的位於大都市國際中心的辦公室，是當年併購倍利證券所取得的資產，因此當時帳列成本已經依照當時市價評估，所以內部處分利益大約在數億元左右。不過，兆豐證券去年底決議賣掉這五戶不動產與九個車位後，尋找買家的過程中，僅先賣掉一戶，剩下的四戶迄今待售已超過一年，最終決定採取公開標售方式出脫，在兩筆買單競逐下，最終由樂富R1得標。

由於商辦市場率先回春，台北市精華區A級商辦已有供不應求、租金上漲的態勢，因此兆豐證券改採公開標售方式處分不動產，也得以順利標脫，活化資產，取回資金挹注獲利與運用。