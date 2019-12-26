親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中火遭中市廢照
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

負面信用資料跨業交換 將上路

2019-12-26 06:10經濟日報 記者葉憶如／台北報導

明年起券商借款給投資人，可以調閱投資人在聯徵中心的資料，銀行也可查到客戶有無股票違約交割等資料。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
分享
金管會主委顧立雄昨（25）日表示，金管會推動跨業別的負面信用資料交換措施，目前建置完成，就等聯徵中心找法源根據，提報給金管會，讓金管會發布函令就可上線，預計最快明年第1季上路。

顧立雄昨天下午參加第13屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會，致詞時表示，為推動跨業別信用資料交換，金管會今年邀集聯徵中心、銀行公會、證交所及證券商公會等機關，比照日本CRIN信用資訊系統分享模式，研議讓銀行業及證券業分享、查詢不同業別負面信用資料，相信這對銀行業及證券業營運發展有所助益。

券商公會今年4月曾向銀行公會、聯徵中心提案，盼比照保險業、證金公司，也可向聯徵中心查詢客戶信用資料，顧立雄同意先採行聯徵中心與證交所「證券商聯合徵信系統」交換銀行業及證券業客戶負面資料，證券商與銀行再透過證交所及聯徵中心，查詢客戶在銀行端及證券端負面資料，主要是為有利券商辦理不限用途款項借貸「徵信」作業需要。

先前市場憂心此措施上路，「投資人信用不好不能向券商借錢買股」，恐影響台股資金活水與動能。顧立雄昨天回應，「目前只限負面資訊，作為貸款輔助機制，不會有太大的影響。」

顧立雄認為，聯徵中心資料屬於金融體系，這些資料是公眾資產，應該共享而非單獨一家公會獨有，其次，這些資訊也是客戶資料，以openbanking概念，就應該要開放，傾向做資料庫的相互開放。

金管會顧立雄證券商

延伸閱讀

貸款前銀行可調出財產、勞保等資料 明年1月上...

韓辦指台股漲都被外資賺走 顧立雄怒提兩點反擊

藍指民眾未享受台股上漲成果 顧立雄2點反駁

券商可查聯徵 顧立雄：銀行證券負面資料互換明...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

國票金 明年殖利率衝5％

2019-12-26 06:18

樂天純網銀 兩階段搶市

2019-12-26 06:18

介接政府資訊平台 普惠金融再跨大步

2019-12-26 06:10

中國信託績優 今年獲199獎

2019-12-26 00:40

玉山銀 挺牙醫到宅服務

2019-12-26 00:40

元大壽 耶誕送暖銀髮族

2019-12-26 00:40

中租 前11月賺逾一股本

2019-12-26 00:38

中信今年獲199獎項 外媒評「台灣最佳銀行」

2019-12-25 23:52

辦貸款 銀行可調財產、勞保資料

2019-12-25 23:48

台銀：金價漲跌 多空因素拉鋸

2019-12-25 23:40

永豐告揭弊者 台北地院首度開庭審理

2019-12-25 22:58

永豐告揭弊者開庭 張晉源：若遭報復得逞日後無人敢揭弊

2019-12-25 22:03

韓辦指台股漲都被外資賺走 顧立雄怒提兩點反擊

2019-12-25 18:15

聯徵中心 頒發金安、金質、金優獎

2019-12-25 14:39

三大缺口 年前短期資金需求暴增

2019-12-25 14:29

年關手頭緊 3招讓你好貸

2019-12-25 14:28
看更多

熱門文章

兩度限改中火仍燒生煤 盧秀燕廢止中火2張操作許可證

2019-12-25 09:52

仁寶副董陳瑞聰被週刊拍到不倫戀 偕小27歲美容師赴日度假

2019-12-25 13:13

台電：中市府違法廢照 不排除提出損害賠償訴訟還公道

2019-12-25 10:25

5G標金突破600億元 電信高層嘆太可怕

2019-12-25 10:25

減稅小確幸！財政部宣布基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 19:08

史無前例！中火今年被罰1億402萬8000元

2019-12-25 11:02

【即時短評】台中市府對中火開鍘玩真的？

2019-12-25 11:12

十年來第一次 大立光匯回境外資金逾110億元

2019-12-25 15:24

明年1月起 銀行徴信可調你的車籍與勞保財產

2019-12-25 15:33

星巴克門市數被路易莎超越 網大談背後原因

2019-12-25 18:28

因應退休潮 中華電計畫招募3,000名新血

2019-12-25 17:22

盧秀燕廢止中火許可證 林明溱：中部7縣市當盧後盾

2019-12-25 12:49

喝馬祖高粱配龍蝦不是夢 海大今發表龍蝦養殖重大突破

2019-12-25 12:16

109年基本工資調漲 293萬人連健保費漲10元

2019-12-25 18:08

台電遭罰款逾億、撤照 中火爭議一次看懂

2019-12-25 18:39

聯發科第2顆5G系統單晶片 命名「天璣800」

2019-12-25 12:48

中市府廢兩部機組許可證 台電：立刻降載停止運轉

2019-12-25 11:19

永豐告揭弊者開庭 張晉源：若遭報復得逞日後無人敢揭弊

2019-12-25 22:03

AirPods明年銷售看旺 供應鏈營運樂

2019-12-25 14:39

韓辦指台股漲都被外資賺走 顧立雄怒提兩點反擊

2019-12-25 18:15

行政院：發電與否不能被拿來當成政治籌碼

2019-12-25 11:20

廢止中火許可證助選情？中市：1月就開始稽查共違規7次

2019-12-25 10:34

盧秀燕廢止中火2機組許可證 環保團體表達支持

2019-12-25 12:57

中市府廢止中火兩機組執照 台電：將提行政救濟

2019-12-25 12:23

中火2機組遭廢證 環保署：提醒地方政府依法行政

2019-12-25 18:33

中市府撤銷燃煤許可 郝龍斌：不得不然的痛苦決定

2019-12-25 14:57

經濟解析／聯發科、高通5G爭霸 這兩大族群最受惠

2019-12-25 16:02

觀察站／空汙戰地方槓中央 鐵娘子玩真的？

2019-12-25 14:39

力挺廢止中火2機組許可證 楊瓊瓔：台中人不是塑膠做的

2019-12-25 13:15

東森取得林口國際媒體園區B基地標案 將投資100億元

2019-12-25 20:06

和泰汽車、Garmin擬合資新設公司 公平會通過

2019-12-25 16:37

東森百億投資林口國際媒體園區 將打造全球營運總部

2019-12-25 20:33

中市廢止中火2機組許可 盧秀燕：我在沒得商量

2019-12-26 00:25

張善政臉書：空汙是大家的事 小英知道嚴重性嗎?

2019-12-25 12:06

死亡門檻影響重大 壽險公會發四點聲明

2019-12-25 20:19

永豐告揭弊者 台北地院首度開庭審理

2019-12-25 22:58

橋頭科學園區啟動招商 創造年產值1800億、1萬就業機會

2019-12-25 12:08

藍指民眾未享受台股上漲成果 顧立雄2點反駁

2019-12-25 17:17

亞太電偕富鴻網攻智慧製造 無人搬運車最高省七成人力

2019-12-25 17:50

橋頭科學園區首批投資潮到位 將帶來1,800億元年產值

2019-12-25 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top