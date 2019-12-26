負面信用資料跨業交換 將上路

明年起券商借款給投資人，可以調閱投資人在聯徵中心的資料，銀行也可查到客戶有無股票違約交割等資料。

圖／經濟日報提供 分享 facebook 金管會主委顧立雄昨（25）日表示，金管會推動跨業別的負面信用資料交換措施，目前建置完成，就等聯徵中心找法源根據，提報給金管會，讓金管會發布函令就可上線，預計最快明年第1季上路。

顧立雄昨天下午參加第13屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會，致詞時表示，為推動跨業別信用資料交換，金管會今年邀集聯徵中心、銀行公會、證交所及證券商公會等機關，比照日本CRIN信用資訊系統分享模式，研議讓銀行業及證券業分享、查詢不同業別負面信用資料，相信這對銀行業及證券業營運發展有所助益。

券商公會今年4月曾向銀行公會、聯徵中心提案，盼比照保險業、證金公司，也可向聯徵中心查詢客戶信用資料，顧立雄同意先採行聯徵中心與證交所「證券商聯合徵信系統」交換銀行業及證券業客戶負面資料，證券商與銀行再透過證交所及聯徵中心，查詢客戶在銀行端及證券端負面資料，主要是為有利券商辦理不限用途款項借貸「徵信」作業需要。

先前市場憂心此措施上路，「投資人信用不好不能向券商借錢買股」，恐影響台股資金活水與動能。顧立雄昨天回應，「目前只限負面資訊，作為貸款輔助機制，不會有太大的影響。」

顧立雄認為，聯徵中心資料屬於金融體系，這些資料是公眾資產，應該共享而非單獨一家公會獨有，其次，這些資訊也是客戶資料，以openbanking概念，就應該要開放，傾向做資料庫的相互開放。