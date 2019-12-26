樂天純網銀 兩階段搶市

國票金控昨（25）日舉行法人說明會，國票金估計轉投資的純網銀樂天國際商銀最快2020年下半年正式開業，第一階段將鎖定個人信貸與純放款，第二階段則將承作房地產授信。

法人關心樂天國際商銀開業與未來經營進度，國票金發言人邱銘恩昨日指出，雙方合作將朝互補模式，過去國票金經驗多落在法人借款，在消金業務上，將借重樂天集團的經驗，樂天商銀第一階段以個人信貸、純放款為主，第二階段再根據存款餘額放款，推出房地產授信，實質推出時間須視吸收存款效率而定。

第二階段推出房地產授信時，國票金子公司國際票券可望上場助攻，雙方合作將互補與加成。

對於純網銀業者常遇到的增資問題，國票金回應，由於樂天商銀有IT技術獨家設計，建置網銀系統時，不會燒掉太多盈餘，「樂天國際商銀資本額100億元前五年發展都沒有問題」，因為「打平時間會比想像中快」。

邱銘恩表示，眾所皆知，IT是純網銀骨幹，樂天銀行能成為全亞洲最賺錢網銀，就是擁有獨家IT設計以及生態圈，樂天未來將IT技術與生態圈概念引入台灣，再加上國票金協助在地化，可望在台灣搭建接地氣的生態圈。

其中樂天純網銀IT訴求「小核心、大周邊，彈性高於傳統銀行的「大核心、小周邊」，邱銘恩說，「未來可以疊放很多積木在上面」，在IT建置上不會像其他家純網銀燒掉很多盈餘，可以保持樂天國際商銀的獲利契機。

樂天信用卡在台灣已有五年發展經驗，樂天集團在台灣也有七個事業體，加上未來將洽談的各行各業，粗估樂天商銀潛在客務數與其他純網銀預估客戶數差距不大。

樂天與國票雙方母公司高階經理人擔任純網銀的董事，將可望是以平和協調討論方式進行規劃，兼顧效率及融合雙方的意見。