中信今年獲199獎項 外媒評「台灣最佳銀行」

分享 facebook

中國信託今年表現亮眼，中國信託金控及子公司共獲海內外一九九項獎項。其中，中國信託銀行獲得包含「The Asset」（財資）、「Euromoney」（歐洲貨幣）、「Asiamoney」（亞洲貨幣）及「FinanceAsia」（亞洲金融）雜誌等四家國際知名媒體評選為「台灣最佳銀行」。

中國信託銀行也為首家奪下「The Asian Banker」（亞洲銀行家）雜誌「亞洲最佳個人金融銀行」大獎的台灣金融機構，代表中國信託呼應政策，積極布局國際全球市場，朝亞洲區域型銀行目標邁進的努力及績效深受肯定。

中國信託銀行深耕台灣並積極拓展海外市場，今年以第一類資本達九十七點五二億美元，名列「The Banker」（銀行家）雜誌全球一千大銀行排名第一四八名，連續三年穩坐「台灣銀行業第一名」；並獲英國專業品牌價值研究機構「Brand Finance」評選為今年全球五百大銀行品牌調查第一八一名，品牌市值達十點九一億美元。

在業務發展部分，中國信託銀行藉由法人金融、個人金融及資本市場三大業務並重策略，獲「The Asset」「台灣年度最佳衍生性金融商品經營機構」、「Global Finance」（全球金融）雜誌評選為「台灣最佳貿易融資銀行」、以及榮獲「Asiamoney」及「FinanceAsia」「台灣最佳財富管理暨私人銀行」等獎項。

為推動台灣數位金融發展，中信金控自二○一五年起投入數位轉型，於人工智慧及區塊鏈等創新領域發展有成，榮獲ＩＤＣ（國際數據資訊有限公司）多項肯定，今年獲選為「亞洲最佳創新銀行」、「亞洲最佳開放銀行」及台灣區最大獎「數位轉型綜合領導者」（Digital Transformer）等獎項，領先金融同業。