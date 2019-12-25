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永豐告揭弊者開庭 張晉源：若遭報復得逞日後無人敢揭弊

2019-12-25 22:03聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

台北地院25日開庭審理前永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信案，前總經理張...
台北地院25日開庭審理前永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信案，前總經理張晉源痛批永豐顛倒是非將超額獲利誣指為賤賣。 中央社
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針對因美國遠東銀行出售案遭永豐銀行提告背信，前總經理張晉源表示是因揭弊而遭受報復，痛批永豐顛倒是非將超額獲利誣指為賤賣，「假若得逞，日後無人敢揭弊，金融犯罪將橫行無阻，國家經濟岌岌可危」。張晉源表示，不僅是金融業，若揭弊者遭受報復得逞，日後不管為環保、食安、工安、勞權，任何捍衛公眾利益的台灣人都將面臨刑事自訴的報復攻擊，後果不堪設想。

永豐金控及永豐銀行以出售子行美國遠東銀行一事，告張晉源背信，今天台北地院首度開庭審理。張晉源過去曾舉發永豐大股東何家未申報的利害關系人涉及鉅額詐貸，為永豐金融弊案的揭弊者，使永豐提告一事備受外界關注。

張晉源指出，2016年永豐金控宣布出售長期虧損的美國子行，外資分析師發表正面看法，股價上漲。除了財務獲利以外，永豐銀行更因此獲得2006年合併以來首次的信用評等調升，信評是金融業最重要的無形資產，永豐金控因本交易獲益匪淺，並無損害。

在美國子行交易案通過後，張晉源發現永豐何家未依法申報的親戚鼎興牙材長期對銀行詐貸，用類似手法詐貸近百億的三寶案也涉及何家未依法申報的利關人。張晉源向金管會舉發，四天後遭解除金控財務長、銀行總經理等七項職務。

張晉源表示，多名參與弊案調查的同仁都被霸凌。證券財務長王幗英在2017年向金管會通報後被開除，永豐對王幗英展開「刑事自訴」的司法報復，現在也用同樣的手法，對他展開「刑事自訴」的司法報復。

2017年金管會訪談多名永豐揭弊者，公開肯定本人與王幗英的揭弊行為，並修改「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 」建立揭弊者保護機制，要求金融機構不得對揭弊者採取調職、解僱等不利處分作為報復，以強化金融秩序。

為保護公司，張晉源表示，今年七月底他與其他三人赴金管會舉發永豐涉及操控信用評等協助鼎興詐貸情節嚴重，並報告「前董事何政廷替鼎興向銀行施壓的證據郵件已遭刪除，請儘速調查」。舉發後，兩名揭弊者即遭強迫調職，自己則被提起刑事自訴，第四位揭弊者也遭受到刑事司法報復，依金管會規定舉發弊案的四個人全部遭到整肅。

針對永豐以三年前張晉源不願與投標落敗的保富銀行私下見面為由，指控張涉嫌賤賣美國子行，張晉源表示，美國子行處分案是參考會計師的價格合理性意見書後「經董事會審議通過的交易」，買方是經過國際投行主持公開招標勝出的最高出價者。永豐明知若與招標落敗的保富銀行私下見面是違反美國法令的行為，卻扭曲為違反交易常規，顛倒是非、捏造事實，令人不可思議。

「為公平正義奉陪到底，絕不退縮，」張晉源表示，司法是捍衛公平正義的最後防線，相信法院一定能夠發現真相，主持公道，還他清白。

永豐金控永豐銀行金管會

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