永豐銀告張晋源背信 台北地院首開庭第一階段攻防

永豐銀行提告前總經理張晋源背信，今（25）日台北地院首度開庭審理，雙方針對出售子行美國遠東銀行（以下簡稱FENB）是否賤賣展開第一階段攻防。律師傅祖聲表示，針對「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」是否會影響FENB的出售價格，公司方面事後有請會計專家詳閱資料出具意見，顯示有無計入確實會影響FENB的出售價格，張晋源則認為永豐銀相關高層都了解出售細節。

永豐金控及永豐銀行於日前對出售子行FENB專案小組負責人張晋源，涉嫌構成違反金控法第57條第1項後段及銀行法第125條之2第1項後段等規定，依法提起自訴一事。而摩根士丹利受永豐銀行委託，未善盡顧問職責及善良管理人注意義務，導致公司及股東權益嚴重受損，則提出民事訴訟，求償金額21.5億元台幣。

台北地方法院於今日首度開庭審理。永豐銀行委任律師國際通商法律事務所律師傅祖聲表示，永豐於交易完成後將近三年才對張晋源提告，是因為公司當時無法取得交易往來郵件，在摩根士丹利提供1,418封往來郵件後，發現其中確有弊端，經董事會充分討論後才決定為維護公司及股東的利益，依法提起訴訟。

今日法庭審理中，還針對發現FENB專案小組負責人張晋源在整個交易案中，要求專案小組違反公司規範，使用私人電郵處理本案，不僅事後未告知公司，也拒絕提交相關檔案記錄。

就此，永豐銀行遂於2018年8月1日對摩根士丹利提出民事訴訟，2019年6月摩根丹利才提供1,418封郵件，發現當時專案負責人張晋源，刻意隱匿實際出售資產價值，涉有未於董事會中充分揭露FENB高達6,928萬美元「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」等，導致交易價格有被低估嚴重影響股東權益情事。

張晋源方則認為，相關子行出售案的出售對象Cathay General Bancorp，是摩根士丹利依據專業決定、而非他一人可以決定，當時Cathay出價最高、條件最好，且相關高層都了解出售細節，並沒有賤賣。