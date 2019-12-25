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死亡門檻影響重大 壽險公會發四點聲明

2019-12-25 20:19經濟日報 記者葉憶如／即時報導

金管會昨（24）日正式發布壽險保單的死亡保障門檻（死亡給付對保單價值準備金之最低比率規範）等監理措施，壽險公會認為金管會該項措施對產業與消費者所產生之影響皆屬重大，因此今（25）日發布四點聲明，強調一定會對消費者與業務員做出充足之教育訓練與說明，並強調未來商品設計更近生命週期需要。

金管會昨天發布「人身保險商品審查應注意事項」修正及「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金之最低比率規範」，壽險公會今日發布四點聲明。

一是死亡門檻是行政為為推動促進多元保險保障，發揮保險安定社會人心功能的政策，推出前已參採產業意見，並減緩對產業之影響層面，以及行政作業所需之時間等因素綜合考量下，方才頒布相關措施，壽險公會將會積極準備與因應此次之修正措施，以維護市場之穩定發展。

二是台灣預計在2026年邁入超高齡社會，伴隨國人的長壽趨勢，為填補退休後收入缺口、降低對晚年生活之衝擊，因此，國人常將儲蓄險作為退休規劃之理財工具之一。不過據統計，國人平均約擁有2.5張保單)，惟每人平均死亡給付僅56.8萬元，對遺族照顧及家庭經濟穩定仍具提升空間，因此希望新政策實施，避免保險過於偏重理財，因此產業未來保險商品之設計，將更貼近國人生命週期的變化，依據人生各階段對保障需求程度設定門檻比率，反倒更能貼近生命週期需要，滿足客戶需求，發揮保險真正價值，對提升國人保障具有正向助益。

三是壽險公會認為，門檻法則推出有助引導業者調整商品結構，強化保障型商品等利率敏感度低之保險商品推動，可適度減緩保險公司投資風險及資金去化壓力，朝向強化資產負債管理及提升償付能力之方向邁進，以利未來國際會計準則制度順利接軌，達企業永續經營之目標。

最後第四點是公會強調，此次監理政策雖然對產業之商品政策開發會有很大之影響，但將極盡全力完成變更作業，且會對消費者與業務員做出充足的教育訓練與說明，以達成提高國人保障、穩定商品之利基、強化國際接軌之量能等三贏目的。

保險壽險保單

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