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元大人壽耶誕送暖 用慈悲心關懷高齡長者

2019-12-25 19:21經濟日報 記者葉憶如／即時報導

元大人壽長期關注銀髮長照議題，秉持「給一個機會，幫助他人，同時也幫助自己」的企業經營理念，於12月13日前往台中甘霖基金會人瑞家園，元大人壽號召了12位員工擔任志工，陪伴近30位阿公、阿嬤手腦並用，手作獨一無二的耶誕襪，共同歡度溫馨又具創意的耶誕佳節。

根據內政部統計，國人平均壽命為80.7歲，其中男性77.5歲、女性84歲，雙雙創下歷史新高，國家發展委員會更推估2026年台灣將邁入「超高齡社會」，意即65歲以上人口將占總人口比率逾20%。失智人口亦伴隨高齡化趨勢快速成長，據台灣失智症協會今年3月估算，65歲以上老人約每12人即有1位失智者，而80歲以上的老人則每5人有1位失智者。如何讓長輩熱愛晚年生活、活得快樂自在，同時預防或延緩失智以達成活躍老化，成為當前長照議題重要的一環。

元大人壽表示，高齡不僅帶來健康照護問題，晚年的生活更需要能建立社會連結之用心陪伴，才能延緩快速老化之問題。為了讓同仁有機會將愛回饋社會，元大人壽每季舉辦「銀向陽光失智長者陪伴關懷」活動，號召同仁擔任服務志工，積極投入友善高齡公益活動，盼透過實際行動累積善的循環。

活動當天，元大人壽志工們先帶領長輩們進行30分鐘活力暖身早操，活絡筋骨、大聲互道早安並握手，藉此促進血液循環，這群阿公、阿嬤雖然平均年齡落在70至90歲間，最年長者甚至高達94歲，但熱情及活力絲毫不輸志工們。

為呼應即將到來的耶誕佳節，暖身操過後，志工們特別準備了素面耶誕襪、雪花、麋鹿、耶誕樹、耶誕老公公等迷你裝飾品，讓長輩們發揮創意將自己喜歡的小裝飾物一個個親手黏貼在耶誕襪上。許多長者都露出孩子般的興奮神情，專注地挑選裝飾物，然後小心翼翼的仔細黏貼，完成時臉上不禁流露出滿意的笑容，並展示給志工們觀賞，有的長者更表示希望將這份充滿祝福的禮物送給家人，讓家人平安一整年。

透過DIY的互動，元大人壽志工們都與長輩漸漸活絡起來，長輩們也開始暢所欲言，有人分享自己過去舞蹈家、畫家的人生閱歷；有人則表示自己擅長日文歌、英文歌，在禁不住大家鼓噪下，這位阿嬤決定在現場高歌一曲讓志工及其他長輩欣賞，充滿自信的神情彷彿尋回當年的青春年華。

付出的當下，獲益的還是自己，活動結束後，志工們紛紛表示很開心參與了這深具意義的活動，有同仁分享，觀察長輩在黏貼的過程中，原本理所當然的動作卻因年邁而變得吃力遲鈍，透過全程陪伴更能感同身受，日後更會以「老吾老以及人之老」的心情去關懷每一位長者；另一位志工則想起自己的父母，從家園志工對待長輩的方式更能理解到長者的心理及身理需求，時時提醒自己與長者相處時首重體貼與耐心。

甘霖基金會人瑞家園主任陳文齡表示，陪伴長輩最重要的就是「愛心」與「耐心」，不要強迫他們執行不想做的事情，了解長輩每一個情緒反應背後的原因，而不是直接視為無理取鬧；照顧者需要發揮「同理心」，以成為心理支持、使長輩享受活力及尊嚴的陪伴者。

未來，元大人壽將持續挹注資源在公益關懷上，同時也鼓勵同仁在工作之餘，亦能展現慈悲心主動去關懷社會上的弱勢族群，透過社會參與，在職場外也能貢獻一己之力，身體力行「榮譽感、慈悲心、貢獻力」的企業文化。

志工們手把手陪伴長輩黏貼耶誕襪裝飾，透過手腦並用以預防及延緩失智。圖／元大人壽提...
志工們手把手陪伴長輩黏貼耶誕襪裝飾，透過手腦並用以預防及延緩失智。圖／元大人壽提供。
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元大人壽志工們一早帶領長輩們進行30分鐘活力暖身早操，活絡筋骨、大聲互道早安並握...
元大人壽志工們一早帶領長輩們進行30分鐘活力暖身早操，活絡筋骨、大聲互道早安並握手，藉此促進血液循環。圖／元大人壽提供。
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元大人壽志工團造訪台中甘霖基金會人瑞家園，陪伴近30位阿公、阿嬤手作獨一無二的創...
元大人壽志工團造訪台中甘霖基金會人瑞家園，陪伴近30位阿公、阿嬤手作獨一無二的創意耶誕襪，歡度溫馨的耶誕佳節。圖／元大人壽提供。
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志工元大失智症

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