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國票金談樂天純網銀：資本額100億元 前五年發展沒問題

2019-12-25 18:10經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

國票金控今（25）日舉行法人說明會，針對樂天國際商銀成為獲金管會核准設立的三家純網銀之一，國票金估計樂天國際商銀將在明年獲得公平會核准，最快明年下半年正式開業，第一階段將鎖定個人信貸與純放款，第二階段則將承作房地產授信。

對於法人提問是否未來會有增資純網銀問題，國票金回應，由於IT技術獨家設計，建置不會燒掉太多盈餘，「樂天國際商銀資本額100億元前五年發展都沒有問題」，且「打平時間會比想像中快」。

樂天國際商銀的大股東結構中，國票金持股49％、日本樂天與樂天信用卡公司持股51％。

國票金發言人邱銘恩指出，雙方經營純網銀未來將以互補合作模式前進，IT是純網銀骨幹，樂天銀行能成為全亞洲最賺錢網銀，擁有獨家IT設計，以及七十幾家日本公司組成的生態圈，樂天未來將引進IT技術與生態圈概念到台灣，藉由國票金協助在地化下，可望在台灣搭建接地氣生態圈。

其中樂天純網銀IT訴求小核心大周邊，彈性高於傳統銀行的大核心小周邊，邱銘恩說，「未來可以疊放很多積木在上面」，在IT建置上不會像其他家純網銀燒掉很多盈餘，可以保持樂天國際商銀的獲利契機。

國票金並透露，過去國票金經驗多落在法人借款，消金業務將借重樂天國際商銀設計，第二階段樂天國際商銀預計要承作房地產業務，國票金子公司國際票券可望在其中發揮之力，雙方合作將朝向加成與互補。

董事會席次上，都是雙方主要母公司高階經理人擔任，將可望是以平和協調討論方式進行規劃，效率看法能較為一致。國票金指出，樂天國際商銀未來潛在客戶不會輸給其他網銀推估的1900多萬名客戶。

樂天國票金控網銀

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