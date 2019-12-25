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產險送紅包 明年住宅火險加量不加價

2019-12-25 15:20經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

產險業送紅包，明年元旦起住宅火險保障增加，動產理賠、竊盜損失以及第三人責任險理賠上限都調高外，還新增信用卡、身分證遺失毀損申請補發，租屋房仲費等補償，還有搬家費10萬元，以及每天3000元的生活不便補助 ，並附加颱風洪水災害補償，最重要的是保費不增加。

產險業住宅類建築造價參考表調高，自明年1月1日起實施，平均調幅約18% ，同步調整住宅火災保險參考條款，調高附加保障內容，住宅火險自動附加動產保險金最高上限從原本的60萬元，提高為80萬元。

竊盜賠償金額也從單一事故10萬元，提高至15萬元；第三人責任保險金額則加倍，每一個人體傷提高為100萬元，每一個人死亡提高至200萬元，每一個意外事故體傷死亡提高至1000萬元，每一個意外事故財損則提高至200萬元，保險期間（一年）最高賠償金額則從2000萬元，提高為2400萬元。

原本沒有本次新增保障範圍包括，金融、信用卡及證件重置費用，保險期間給付總額5000元，產險公會表示，這項新的保障，提供住宅萬一發生竊盜或是火災，個人證件、卡片遺失毀損，需要補發時的相關費用補償。

同樣也是新增的保障還有租屋仲介費用保險期間給付總額5000元，搬遷費用給付總額10萬元，生活不便補助每日定額3000元，最高給付30日。

產險公會表示，萬一住宅發生火警，委託仲介租屋和搬家相關費用都可獲得補償外，如果臨時住處造成生活不便，例如搬到比較遠的地方，交通費用增加等，則可透過生活不便補助，減輕負擔。

比較特別的是本次新增颱風及洪水災害補助，依照住宅所在地區不同，分為三個地區，第一區西部地區新竹、台中到雲林七個縣市，補償限額9000元 ，第二區五都和外島，補償限額8000元，第三區是颱風較常發生的東部和基隆與屏東，補償限額7000元。

產險公會表示，颱風及洪水災害補助僅用於水災過後的清理費用補償，真正颱風洪水造成的損害，還是要投保颱風洪水險才足以補償。

產險公會表示，配合物價上漲，調高住宅建築造價參考表，保險額度因此提高，但是由於長期累積下來，住宅火險損失率良好，為回饋保戶，調降費率 ，因此明年元旦起即使保險額度提高，但費率調降，所以保費未改變。

保險金颱風產險

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