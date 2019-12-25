券商可查聯徵 顧立雄：銀行證券負面資料互換明年上線

金管會主委顧立雄今（25）日下午參加第十三屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會，他致詞時提到金管會擬推動跨業別信用資料交換措施，期盼能在明年順利上線，讓券商可以查到銀行負面聯徵資料，如信用卡、貸款不佳紀錄；銀行也可以查到證券投資人違約交割等資料。相信對銀行業及證券業營運發展均有所助益。

顧立雄說，為推動跨業別信用資料交換，金管會今年邀集聯徵中心、銀行公會、證交所及證券商公會等機關，比照日本的CRIN信用資訊系統分享模式，研議讓銀行業及證券業得以分享查詢不同業別負面信用資料。

此外，金管會已核准設立三家純網銀明年將正式上線，顧立雄也說，除提高整體金融業競爭力外，聯徵中心也將隨著三家純網銀的加入，強化資料庫內容，讓信用體系更加完整。又為達普惠金融政策目標及配合國家發展計畫，本會更指示由聯徵中心介接政府資訊平台，除強化行為數據應用外，亦有利消費者取得銀行融資。

券商公會今年曾向銀行公會、聯徵中心提案，希望可以比照保險業、證金公司向聯徵中心查詢客戶的信用資料，金管會主委顧立雄同意先採行聯徵中心與證交所「證券商聯合徵信系統」交換銀行業及證券業客戶負面資料，證券商與銀行再透過證交所及聯徵中心查詢客戶在銀行端及證券端負面資料，主是為有利券商辦理不限用途款項借貸的「徵信」需要。

此外顧立雄日前在立法院答詢立委時曾說，聯徵中心已在介接水電瓦斯費等繳交紀錄平台，未來考慮利用科技及數據分析，可以強化中小企業信用不足的部分，讓中小企業更容易取得銀行貸款。另外也會有純網銀成立，未來在中小企業授信上，若能運用這類新科技或行為數據運用，強化授信，也是好事。

他說台灣聯徵中心對財務資料蒐集相當完整，但這的確是傳統金融，至於行為數據的應用，因為涉及個資，監理機關在核准是會相對小心，這種非傳統金融，必須當事人授權下，金融機構在某種介接平台，如繳水電、電信的紀錄，可增加信用評分。

此外顧立雄今日下午致詞時也提及，目前正推動「電子支付機構及電子票證發行機構管理法制整合」，修正重點除擴大金流核心之業務，並新增金流附隨業務及金流相關衍生業務，例如辦理國內外小額匯兌業務、紅利積點整合及折抵代理收付實質交易款項等，以打造完整支付生態圈。同時開放跨機構金流服務，達到跨機構資金移轉及通路共享。又為落實電子支付機構對收款使用者的風險控管政策，本會於本年度亦已修訂電子支付機構業務管理規則，明定電子支付機構須把合作的商家資訊報送聯徵中心，以建立電子支付機構與收款使用者往來情形資料庫，提供電子支付機構查詢，並與信用卡收單機構交換利用該等資訊。這些資訊交換發展將更能促進交易便利性。