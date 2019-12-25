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金控藏鏡人 明年全都露

2019-12-25 06:09經濟日報 記者葉憶如／台北報導

金控背後藏鏡人將全都露；金管會主委顧立雄上任後大力推動金控家族持股透明化，銀行局今（25）日正式發布申報注意事項，並予半年緩衝期，訂明（2020）年7月1日正式上路，屆時實際收益人利用外資帳戶持有股分或用信託等其他方式持股等，都須全數揭露。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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顧立雄上任後將「金控去家族化」列為優先政策，強調會加強監理關係人交易，力推金控、銀行股權透明化行動，主要是要辨識大股東持股結構，促進金融機構股權透明化；官員表示，金融機構防制洗錢已從所有權、控制權或管理權，去辨識客戶實質受益人，從金融監理角度，也應要了解金控及銀行股東持股架構，以強化透明度。

銀行局昨日表示，新修正「金控及銀行持有具表決權股份申報應注意事項」，共有以下修正重點。

第一項修正重點主要參考金融機構防制洗錢辦法，增訂銀行及金融機構大股東若同一人、同一關係人或第三人為法人時，實質受益人或最終控制權人要列入申報範圍，並分成五種持股模式，第一種是直接、間接持股逾25%自然人，第二種透過委任、契約等各種方式行使控制權的自然人，例如透過家臣或經理人控制金控或銀行；第三種為表面看不出是前二種模式，甚至無持股，但透過層層安排可控制且具決策權之人；第四種是透過銀行信託專戶如員工持股信託、員工福委會有效控制該帳戶最終決策人；第五是透過各式財團法人、信託架構來有效控制。

第二修正重點為新增免申報的第三方法人身分，較預告時從三類增加至七類，除了國內外政府機關及公營事業機構外，新增國外掛牌的上市櫃公司及其子公司、我金融機構管理投資工具，如境內基金；以及境外但已符合洗錢防制打擊資恐組織監理標準一致的投資工具。

此外，大股東申報給金管會的表格，增加「股權、控制權結構圖」，作為監理使用，大股東不必提供給銀行或金控等金融機構。

據金管會日前資料顯示，金控大股東持股不到10％僅中信金、開發金、玉山金和台新金；台新金大股東吳家已申報握有台新金超過10％，其他金控至今尚未向金管會申報。

7月1日法規正式上路後，若有未申報或申請的持股，將無表決權，且會被會金管會要求限期處分，開並罰200萬~1,000萬元不等罰鍰。

股東台新金金管會

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