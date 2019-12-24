親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

他掌台彩第二年 就讓逆風變順風

2019-12-24 22:00經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

台灣彩券公司預估今(2019)年全年銷售金額1,241億元，不但有望寫下我國公益彩券史上單年第三高紀錄，且是過去四年來最高。台彩公司總經理蔡國基掌舵的第二年，就讓公司業績從逆風變順風，展現中國信託老將沉穩內斂的實力。

54歲的蔡國基，去(2018)年1月1日從中國信託商業銀行客戶關係服務處資深副總轉任台彩總座。他這輩子到現在，只在一家集團工作。早在中信銀行還是信託投資公司年代，就從信用卡部經辦做起，在中信集團的歲月，轉眼快要30年。

我國公益彩券每年銷售金額，2012年起雖然年年超過1,000億元，但是，2016年起卻開始衰退，蔡國基去年還用「產業逆風期」形容這樣的情況。

台彩公司今(24)日預估，公益彩券今年銷售金額可達1,241億元、年增136億元、增幅12%，終結了連續三年負成長的局面。

從逆風變順風，蔡國基不敢大意，今天的記者會，他講了好多次「一步一腳印」，充分反映其踏實、沈穩、內斂的性格。

蔡國基在中信銀行27年的職涯，全部都在個人金融領域，除了負責信用卡業務，也歷練過債權管理、客戶服務。雙卡風暴年代，中信銀行能夠安度卡債糾紛，他不厭其煩與客戶溝通協調，為關鍵因素之一。

中信集團早年有八個字素負盛名：謙沖致和、開誠立信，蔡國基的身上流露這種「古早味」。台彩公司有中信個金老將掌舵，我國公益彩券的順風期，可以期待。

台灣彩券公司總經理蔡國基。記者杜建重／攝影
台灣彩券公司總經理蔡國基。記者杜建重／攝影
分享

彩券台彩

延伸閱讀

他中大樂透1億元 深呼吸後才有辦法開車回家

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻...

刮刮樂熱賣帶動 台彩估業績將創史上第三高

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

平安夜拋震撼彈 高利短期儲蓄險明年恐買不到了

2019-12-24 19:43

勞動基金大賺3,839億元 勞金局因三大原因看好明年景氣

2019-12-24 19:53

金控藏鏡人全都露 明年7月起正式上路

2019-12-24 18:54

小額進口郵包 明年可掃QR code繳稅

2019-12-24 18:26

散戶錢進股市 11月證券劃撥存款創歷史新高

2019-12-24 18:13

樂透上億得主的理財方法...都愛買儲蓄險

2019-12-24 17:14

儲蓄險死亡保障門檻出爐 明年7月上路

2019-12-24 17:03

證交所發／7證券金融機構捐款 助學弱勢生

2019-12-24 15:13

元富證券聖誕傳愛 響應公益歡度佳節

2019-12-24 10:30

受惠萬點行情 中華郵政獲利23%

2019-12-24 00:51

吳欣盈選立委 主打退休保障

2019-12-24 00:44

三商銀明年放款 訂成長目標5%以上

2019-12-24 00:43

星展銀：美日歐明年暫停降息

2019-12-24 00:43

新光銀攻支付 好康大放送

2019-12-24 00:43

銀行新增房貸 探兩個月低點

2019-12-24 00:16

台中銀拓點 大馬布重兵

2019-12-23 23:53

國銀篩選客戶 主動控管海外聯貸風險

2019-12-23 23:49

郵局ATM提款後年起可掃條碼 2022年將朝掃臉努力

2019-12-23 23:37

郵政儲金投資股市 今年賺逾23%

2019-12-23 23:35

台幣鎮守30.2 尾盤豬羊變色

2019-12-23 23:32

華銀統籌主辦世界明珠300億元聯貸案 有三大主因

2019-12-23 18:42

專家：市場轉趨保守 人民幣匯市量縮盤整

2019-12-23 17:14
看更多

熱門文章

咖啡店龍頭換人做！路易莎上位 星巴克年賺110億稱霸

2019-12-24 05:55

他靠姊姊的一包咖啡豆 煮出今日的路易莎

2019-12-24 10:33

平安夜拋震撼彈 高利短期儲蓄險明年恐買不到了

2019-12-24 19:43

台塑四寶獲利衰退 年終獎金縮水坐四望五

2019-12-24 09:57

中山北路地標星巴克要關了！1月2日為最後營業日

2019-12-23 16:27

被動元件囤貨 市場吹漲風

2019-12-24 00:19

「三雄不能輸 、兩小不能沒有」...頻譜競標成「失速列車」

2019-12-23 23:53

5G標金衝550億！一天加碼56.91億 業者頻呼「恐怖」

2019-12-23 23:54

影／麗寶Outlet Mall二期明天試營運 今天搶先逛

2019-12-24 14:56

MLCC現貨漲價 國巨利多

2019-12-24 00:18

羡煞上班族！台塑集團年終獎金估4.5個月起跳

2019-12-24 11:19

金控藏鏡人全都露 明年7月起正式上路

2019-12-24 18:54

路易莎從小通路暴增近500家 讓加盟主不斷開新店成優勢

2019-12-24 05:55

勞動基金今年大賺3千8百億 勞金局：明年值得期待

2019-12-24 16:07

觀點／腳底按摩店偷聽到收購案後下單...偶然聽聞的內線交易

2019-12-24 00:28

儲蓄險死亡保障門檻出爐 明年7月上路

2019-12-24 17:03

銀行新增房貸 探兩個月低點

2019-12-24 00:16

解決貿易失衡 我已擴大對美採購

2019-12-24 00:47

台幣鎮守30.2 尾盤豬羊變色

2019-12-23 23:32

遠百信義「A13」12月25日試營運 2020年1月正式開幕

2019-12-24 12:39

蘋果新機拉貨 鏡頭廠玉晶光、機殼廠 鴻準湧大單

2019-12-24 14:39

5G競標今天110回合結束 暫時得標金突破600億元

2019-12-24 16:13

長照扣除額實施首年 1張證明可報2個年度

2019-12-24 14:41

吳欣盈選立委 主打退休保障

2019-12-24 00:44

台塑集團年終獎金估4.6個月起跳

2019-12-24 14:41

三重新燕廠再過審議 侯友宜：開大門走大路

2019-12-24 10:48

共享電動機車 三雄激戰

2019-12-24 00:08

受惠萬點行情 中華郵政獲利23%

2019-12-24 00:51

遠航春節前不復飛 林佳龍：已協調三波替代航班

2019-12-24 11:37

台中銀拓點 大馬布重兵

2019-12-23 23:53

樂透上億得主的理財方法...都愛買儲蓄險

2019-12-24 17:14

讓台商投票兩岸10加班機 民航局：應避免不符常態優惠

2019-12-24 11:43

宏達電注資新創 建VR生態圈

2019-12-23 23:45

黃銘賢創業路 三個關鍵

2019-12-24 05:55

郵政儲金投資股市 今年賺逾23%

2019-12-23 23:35

刮刮樂熱賣帶動 台彩估業績將創史上第三高

2019-12-24 13:48

外資目標價喊上400元 三大法人同步轉買、群聯股價走揚

2019-12-24 12:22

境外資金匯回 別怕被追稅

2019-12-23 23:46

遠百信義A13明試營運 亮點搶先看

2019-12-24 14:41

板金AI戰略聯盟 成軍

2019-12-24 06:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top