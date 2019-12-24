他掌台彩第二年 就讓逆風變順風

台灣彩券公司預估今(2019)年全年銷售金額1,241億元，不但有望寫下我國公益彩券史上單年第三高紀錄，且是過去四年來最高。台彩公司總經理蔡國基掌舵的第二年，就讓公司業績從逆風變順風，展現中國信託老將沉穩內斂的實力。

54歲的蔡國基，去(2018)年1月1日從中國信託商業銀行客戶關係服務處資深副總轉任台彩總座。他這輩子到現在，只在一家集團工作。早在中信銀行還是信託投資公司年代，就從信用卡部經辦做起，在中信集團的歲月，轉眼快要30年。

我國公益彩券每年銷售金額，2012年起雖然年年超過1,000億元，但是，2016年起卻開始衰退，蔡國基去年還用「產業逆風期」形容這樣的情況。

台彩公司今(24)日預估，公益彩券今年銷售金額可達1,241億元、年增136億元、增幅12%，終結了連續三年負成長的局面。

從逆風變順風，蔡國基不敢大意，今天的記者會，他講了好多次「一步一腳印」，充分反映其踏實、沈穩、內斂的性格。

蔡國基在中信銀行27年的職涯，全部都在個人金融領域，除了負責信用卡業務，也歷練過債權管理、客戶服務。雙卡風暴年代，中信銀行能夠安度卡債糾紛，他不厭其煩與客戶溝通協調，為關鍵因素之一。