勞動基金大賺3,839億元 勞金局因三大原因看好明年景氣

勞動基金運用局局長蔡豐清今指出，明年的全球景氣會比今年好，值得期待。記者葉冠妤／攝影 分享 facebook

勞動部勞動基金運用局局長蔡豐清今（24）日指出，在各國貨幣政策空間不足後，明年將轉向財政擴張政策，預期帶來另一波經濟成長。他看好台灣明年經濟景氣的三大因素，為轉單效應、前瞻基礎建設與5G。至於勞動基金明年佈局，他透露將加碼投資台灣，國外投資則是布局債券與另類資產。

截至10月底止，勞動基金規模達到新台幣4.2兆餘元，收益數高達3,839.1億元，收益率達9.62％。勞金局表示，在美中貿易衝突、英國脫歐及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下，金融市場波動起伏甚大。

勞金局也表示，由於美國、歐洲等主要國家央行同步採取寬鬆貨幣政策，新興國家央行也紛紛降息，使得資金行情發酵，不論股票、債券、不動產或是基礎建設等各項金融資產價格皆呈現上揚的局面。

蔡豐清評估，根據統計，過去十年全球平均經濟成長率為3.45%，今年為3%，明年則預估有3.47%，已稍微比過去十年平均還高，代表明年是值得期待的一年，整體景氣將會慢慢復甦、往好的方向走。

蔡豐清分析原因，表示各國過去兩三年主要都採取貨幣寬鬆政策，但因美、歐等各主要經濟體明年預期不會繼續降息，甚至維持負利率，已經沒有更多貨幣政策操作的空間，因此明年將轉向財政擴張政策方向走。

蔡豐清舉例，例如德國、南韓、泰國等國，明年將採取財政擴張措施，以刺激經濟繼續成長，日本更預計投入官方1,210億美元、民間1,200億美元經費，來加速災後重建，並且布局2020年東京奧運。

蔡豐清評估，台灣明年將受益於貿易戰轉單效應、前瞻基礎建設效果發酵及5G供應鏈需求提高，其中景氣循環敏感產業可望受益，包括工具機業、營造業、運輸業，此外，非必需消費品，如汽車業、家具業與旅館業可望連帶受益，房地產業也將因利率不會提高而受惠。

至於未來勞動基金將如何布局，蔡豐清表示，國內市場部分，明年將視經濟情勢持續加碼投資台灣，國外投資，則將積極運用各種策略性指數，建構多元化投資組合，並適度增加與傳統股、債相關性較低的另類投資。

勞金局補充說明，勞退基金佈局採穩健經營、運作，為避免過度涉險，因此投資多元、分散，包括股債相關性較低的另類投資，多數指的是不動產證券，且明年自營投資與委外操作的比例，將維持大約各半。