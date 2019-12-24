親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

謝龍介感謝賴清德 沒有賴網軍不會曝光

平安夜拋震撼彈 高利短期儲蓄險明年恐買不到了

勞動基金大賺3,839億元 勞金局因三大原因看好明年景氣

2019-12-24 19:53經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

勞動基金運用局局長蔡豐清今指出，明年的全球景氣會比今年好，值得期待。記者葉冠妤／...
勞動基金運用局局長蔡豐清今指出，明年的全球景氣會比今年好，值得期待。記者葉冠妤／攝影
分享

勞動部勞動基金運用局局長蔡豐清今（24）日指出，在各國貨幣政策空間不足後，明年將轉向財政擴張政策，預期帶來另一波經濟成長。他看好台灣明年經濟景氣的三大因素，為轉單效應、前瞻基礎建設與5G。至於勞動基金明年佈局，他透露將加碼投資台灣，國外投資則是布局債券與另類資產。

截至10月底止，勞動基金規模達到新台幣4.2兆餘元，收益數高達3,839.1億元，收益率達9.62％。勞金局表示，在美中貿易衝突、英國脫歐及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下，金融市場波動起伏甚大。

勞金局也表示，由於美國、歐洲等主要國家央行同步採取寬鬆貨幣政策，新興國家央行也紛紛降息，使得資金行情發酵，不論股票、債券、不動產或是基礎建設等各項金融資產價格皆呈現上揚的局面。

蔡豐清評估，根據統計，過去十年全球平均經濟成長率為3.45%，今年為3%，明年則預估有3.47%，已稍微比過去十年平均還高，代表明年是值得期待的一年，整體景氣將會慢慢復甦、往好的方向走。

蔡豐清分析原因，表示各國過去兩三年主要都採取貨幣寬鬆政策，但因美、歐等各主要經濟體明年預期不會繼續降息，甚至維持負利率，已經沒有更多貨幣政策操作的空間，因此明年將轉向財政擴張政策方向走。

蔡豐清舉例，例如德國、南韓、泰國等國，明年將採取財政擴張措施，以刺激經濟繼續成長，日本更預計投入官方1,210億美元、民間1,200億美元經費，來加速災後重建，並且布局2020年東京奧運。

蔡豐清評估，台灣明年將受益於貿易戰轉單效應、前瞻基礎建設效果發酵及5G供應鏈需求提高，其中景氣循環敏感產業可望受益，包括工具機業、營造業、運輸業，此外，非必需消費品，如汽車業、家具業與旅館業可望連帶受益，房地產業也將因利率不會提高而受惠。

至於未來勞動基金將如何布局，蔡豐清表示，國內市場部分，明年將視經濟情勢持續加碼投資台灣，國外投資，則將積極運用各種策略性指數，建構多元化投資組合，並適度增加與傳統股、債相關性較低的另類投資。

勞金局補充說明，勞退基金佈局採穩健經營、運作，為避免過度涉險，因此投資多元、分散，包括股債相關性較低的另類投資，多數指的是不動產證券，且明年自營投資與委外操作的比例，將維持大約各半。

前瞻基礎建設勞動基金

延伸閱讀

勞動基金局：2020年台灣經濟值得期待

勞動基金今年大賺3.8億 勞金局：明年值得期...

環球晶接單旺 看好營收季季增

東森佈局線上線下整合 看好Q4及明年營運表現

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

金控藏鏡人全都露 明年7月起正式上路

2019-12-24 18:54

小額進口郵包 明年可掃QR code繳稅

2019-12-24 18:26

散戶錢進股市 11月證券劃撥存款創歷史新高

2019-12-24 18:13

儲蓄險死亡保障門檻出爐 明年7月上路

2019-12-24 17:03

樂透上億得主的理財方法...都愛買儲蓄險

2019-12-24 17:14

證交所發／7證券金融機構捐款 助學弱勢生

2019-12-24 15:13

元富證券聖誕傳愛 響應公益歡度佳節

2019-12-24 10:30

受惠萬點行情 中華郵政獲利23%

2019-12-24 00:51

吳欣盈選立委 主打退休保障

2019-12-24 00:44

三商銀明年放款 訂成長目標5%以上

2019-12-24 00:43

星展銀：美日歐明年暫停降息

2019-12-24 00:43

新光銀攻支付 好康大放送

2019-12-24 00:43

銀行新增房貸 探兩個月低點

2019-12-24 00:16

台中銀拓點 大馬布重兵

2019-12-23 23:53

國銀篩選客戶 主動控管海外聯貸風險

2019-12-23 23:49

郵局ATM提款後年起可掃條碼 2022年將朝掃臉努力

2019-12-23 23:37

郵政儲金投資股市 今年賺逾23%

2019-12-23 23:35

台幣鎮守30.2 尾盤豬羊變色

2019-12-23 23:32

華銀統籌主辦世界明珠300億元聯貸案 有三大主因

2019-12-23 18:42

從外行人變內行人 央行教你如何辨識真假鈔

2019-12-23 18:01

專家：市場轉趨保守 人民幣匯市量縮盤整

2019-12-23 17:14

強化數位金融服務 2022年郵局ATM將可掃臉提款

2019-12-23 15:49
看更多

熱門文章

咖啡店龍頭換人做！路易莎上位 星巴克年賺110億稱霸

2019-12-24 05:55

他靠姊姊的一包咖啡豆 煮出今日的路易莎

2019-12-24 10:33

平安夜拋震撼彈 高利短期儲蓄險明年恐買不到了

2019-12-24 19:43

台塑四寶獲利衰退 年終獎金縮水坐四望五

2019-12-24 09:57

中山北路地標星巴克要關了！1月2日為最後營業日

2019-12-23 16:27

被動元件囤貨 市場吹漲風

2019-12-24 00:19

「三雄不能輸 、兩小不能沒有」...頻譜競標成「失速列車」

2019-12-23 23:53

5G標金衝550億！一天加碼56.91億 業者頻呼「恐怖」

2019-12-23 23:54

MLCC現貨漲價 國巨利多

2019-12-24 00:18

影／麗寶Outlet Mall二期明天試營運 今天搶先逛

2019-12-24 14:56

羡煞上班族！台塑集團年終獎金估4.5個月起跳

2019-12-24 11:19

路易莎從小通路暴增近500家 讓加盟主不斷開新店成優勢

2019-12-24 05:55

觀點／腳底按摩店偷聽到收購案後下單...偶然聽聞的內線交易

2019-12-24 00:28

勞動基金今年大賺3千8百億 勞金局：明年值得期待

2019-12-24 16:07

銀行新增房貸 探兩個月低點

2019-12-24 00:16

解決貿易失衡 我已擴大對美採購

2019-12-24 00:47

儲蓄險死亡保障門檻出爐 明年7月上路

2019-12-24 17:03

金控藏鏡人全都露 明年7月起正式上路

2019-12-24 18:54

台幣鎮守30.2 尾盤豬羊變色

2019-12-23 23:32

遠百信義「A13」12月25日試營運 2020年1月正式開幕

2019-12-24 12:39

5G競標今天110回合結束 暫時得標金突破600億元

2019-12-24 16:13

長照扣除額實施首年 1張證明可報2個年度

2019-12-24 14:41

蘋果新機拉貨 鏡頭廠玉晶光、機殼廠 鴻準湧大單

2019-12-24 14:39

吳欣盈選立委 主打退休保障

2019-12-24 00:44

三重新燕廠再過審議 侯友宜：開大門走大路

2019-12-24 10:48

共享電動機車 三雄激戰

2019-12-24 00:08

受惠萬點行情 中華郵政獲利23%

2019-12-24 00:51

遠航春節前不復飛 林佳龍：已協調三波替代航班

2019-12-24 11:37

讓台商投票兩岸10加班機 民航局：應避免不符常態優惠

2019-12-24 11:43

台中銀拓點 大馬布重兵

2019-12-23 23:53

宏達電注資新創 建VR生態圈

2019-12-23 23:45

黃銘賢創業路 三個關鍵

2019-12-24 05:55

台塑集團年終獎金估4.6個月起跳

2019-12-24 14:41

郵政儲金投資股市 今年賺逾23%

2019-12-23 23:35

東海大學結合板金業智慧化 沈榮津：工研院全力協助

2019-12-23 22:10

外資目標價喊上400元 三大法人同步轉買、群聯股價走揚

2019-12-24 12:22

境外資金匯回 別怕被追稅

2019-12-23 23:46

板金AI戰略聯盟 成軍

2019-12-24 06:05

刮刮樂熱賣帶動 台彩估業績將創史上第三高

2019-12-24 13:48

威鋒登興櫃受矚目 陳文琦：更關心基本功

2019-12-24 14:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top