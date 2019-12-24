平安夜拋震撼彈 高利短期儲蓄險明年恐買不到了

金管會平安夜拋震撼彈，便宜高利短期的儲蓄險明年恐怕買不到了。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

金管會平安夜拋震撼彈，便宜高利短期的儲蓄險明年恐怕買不到了！金保險局今（24）日晚間正式宣布，「建立傳統型人壽保險門檻比率」，拉高死亡給付對保單帳戶價值比重，30歲以下最高要到190%，衝擊一年逾7,400億元相關新契約保費市場，甚至連投資型保單與萬能壽險一併拉齊死亡門檻，亦即一併要變貴，7月1日正式上路，舊保單會否掀起搶購效應備受關注。

據金管會統計，國人偏好短期儲蓄性質保險商品，占市場比重高達54%，2018年一年新契約保費收入1.38兆元，創下55年來新高，其中儲蓄型保單占市場高達7,400餘億元，包括利變、還本、增額或類定存等高儲蓄保單將受衝擊。而為避免衝擊過大並造成套利，投資型保單與萬能保單的死亡門檻也一併拉齊相同水準。

此次最高的死亡保障門檻從原訂版本250%下修到190%。保險局官員說，主要是考量2020新契約準備金利率調降，若訂250%幾乎所有保單都過不了！新規定不希望造成壽險業業績大衰退，死亡保障門檻也不會訂到讓市場窒息，因此最後結合大家討論意見後訂出此標準。

金管會保險局今日宣布傳統型人壽保險死亡保障門檻，被保險人30歲以前死亡保額至少須為保價金190%，之後逐步降低，31歲到40歲死亡門檻亦要160%；41~50歲需140%、51~60歲120%、61~70歲110%、71~90歲102%，到90歲前死亡保額不能低於保價金，預估明年7月1日生效上路。同時投資型保單與萬能壽險的死亡門檻也一併與拉齊。

金管會訂定壽險死亡門檻後，雖然不致讓儲蓄險絕跡，但是篤定會變貴。因為俗稱的「儲蓄險」，亦即死亡保障趨近於0的一種保單。訂定190%的死亡保障門檻，亦即民眾付了100元保費，保險公司要出90元的風險成本，一旦死亡期滿後保險公司理賠給你190元的保單價值金，因此保險局官員表示，提高門檻後民眾每單位保額的費率會下降。用較低的保費買更高的保障。

但是「羊毛出在羊身上」，因為保險公司的「死亡風險」提高了，它勢必要增加保費或是讓「平準」的年期拉長，過去民眾買了只要擺六年可能所有儲蓄險保單「都開始有賺」。未來恐怕要十年期或更久，亦即買儲蓄險的民眾內部報酬率（類似銀行定存利率）就會變差，或是不斷延後增資利益，也恐怕影響儲蓄險的賣相，市場評估至少漲價5~20%以上，官員則說要看保險公司新訂出來的保單型態，很難預估。預料將衝擊以賣儲蓄險為主的銀行通路。

此外為免保險通路業務過度競爭，此次保險局也修正新增期繳型房貸保險預定附加費用率不得高於總保費的32%，躉繳型房貸的附加費用率不得高於25% 。亦即現行保險公司為業務競爭，而把附加費用率訂得過高，給通路較高的佣金報酬空間，不利保戶的權益，因此決定此次一併訂出一個統一的上限標準，並限定佣金至少分六年給付，亦將衝擊保險通路與業務員。