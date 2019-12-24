金控藏鏡人全都露 明年7月起正式上路

金管會主委顧立雄上任後大力推動金控家族持股透明化，銀行局訂明（25）日正式發布申報注意事項，訂2020（明）年7月1日正式上路，屆時實際收益人利用外資帳戶持有股分或用信託等其他方式持股等，都需全數對金管會揭露。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 金控背後藏鏡人將全都露！金管會主委顧立雄上任後大力推動金控家族持股透明化，銀行局訂明（25）日正式發布申報注意事項，並予半年緩衝期，訂2020（明）年7月1日正式上路，屆時實際收益人利用外資帳戶持有股分或用信託等其他方式持股等，都需全數對金管會揭露。

顧立雄上任後把「金控去家族化」列為優先政策，強調會加強監理關係人交易，因此力推金控、銀行股權透明化行動，主要是要辨識大股東持股結構，促進金融機構股權透明化，現在金融機構防制洗錢都已從所有權、控制權或管理權，去辨識客戶的實質受益人，從金融監理的角度，也應該要了解金控及銀行的股東持股架構，來強化透明度。

銀行局正式宣布已完成金控及銀行持有具表決權股份申報應注意事項預告期滿，正式公布修正注意事項，共有三大修正重點。一是主要參考金融機構防制洗錢辦法，增訂同一人、同一關係人或第三人為法人時，將實質受益人或最終控制權人列入申報範圍，包括五種持股模式，即一、直接間接持股逾25%自然人；二、透過委任、契約等各種方式行使控制權的自然人，如透過家臣或經理人去控制金控或銀行；三是表面看不出是前二項，甚至無持股，但透過層層安排可控制具決策權之人；四是透過銀行信託專戶如員工持股信託、員工福委會有效控制該帳戶之最終決策人；五是透過各式財團法人、信託架構來有效控制。

同時二是新增除外不需申報的第三方法人身份，較預告時從三類增加至七類。除了國內外政府機關及公營事業機構外，新增一、國外掛牌的上市櫃公司及其子公司；二是我金融機構管理之投資工具，如境內基金；三是境外但已符合洗錢防制打擊資管組織監理標準一致的投資工具。

此外修正申報表格，增加「股權、控制權結構圖，作為監理使用，無須同時副知提供予金融機構。據金管會日前資料顯示，金控持股不到10％大股東僅中信金、開發金、玉山金和台新金。台新金大股東吳家已申報握有台新金超過10％，其餘至今尚未有再超過10％者。7月1日正式上路後，若有未申報或申請的持股，將無表決權，且會被會金管會要求限期處分，開並罰200~1000萬元不等罰鍰。