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第七屆公司治理評鑑 今起揭露指標

2019-12-24 18:44經濟日報 記者趙于萱／即時報導

證交所今（24）日公告「109年度（第七屆）公司治理評鑑指標」，共計四大構面、82項指標，適用期間將自109年1月1日起至12月31日止，並預計於110年（2021年）4月底公布第七屆的評鑑結果。

證交所指出，第七屆評鑑修正依循主管機關公告的「新版公司治理藍圖（2018~2020）」規劃，持續強化質化指標，配合給分差異化指標優化以及問卷發送等蒐集意見為修正主軸，同步參酌國內外公司治理發展趨勢，共計新增4項指標、刪除7指標（其中1項為整併至額外減分題）、文字微調4指標、修正22項指標，並調整3項指標之題型。

證交所說明，最新一屆刪除多項屬於基本法遵題及已強制項目，另外參酌新版公司治理藍圖及外界建議等，提升評鑑鑑別度。

包括持續強化內部稽核獨立性，增訂「訂有內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬之核定方式」；為提升資訊透明度及時效性，新增「財務報告於董事會通過或提報日後1日內公布」；為強化董事會對重大風險辨識，新增「訂定並揭露經董事會通過之風險管理政策及其運作情形」的加重給分題。

此外，本次也強化指標質化，著重「實際落實情形」，或依執行程度的差異給予不同評分。如為鼓勵公司重視智財權管理，增訂「制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並揭露其執行情形，構面內可得分，若取得相關驗證，則可額外加分」為給分題。

至於108年度（第六屆）的公司治理評鑑作業積極進行中，預計109年4月底公布評鑑結果。

證交所

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