親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

有教化可能性！性侵竹東少女再焚屍 主嫌躲過死刑

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

元富證券聖誕傳愛 響應公益歡度佳節

2019-12-24 10:30經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

元富證券在聖誕節展開多場關懷活動，陪伴孩童與公益團體一同歡度佳節，今（2019）年12月22日、24日分別在高雄巨蛋廣場和台北新光摩天大樓廣場與新光人壽、新光銀行聯合舉辦「2019新光聖誕公益演唱會」，23日赴雅文基金會發送聖誕禮物，25日前往花蓮慈濟醫院辦理聖誕關懷活動，與孩童一起度過快樂的聖誕節。

元富證券董事長陳俊宏表示，為持續實踐新光集團「光無所不在，心與你同在」的精神，元富證券積極善盡企業社會責任，今年已進行多場環境保育、愛心公益活動，這次在聖誕節一連舉辦多場活動，散播愛至全台各地，希望藉由禮物帶給孩童祝福外，更盼望能發揮拋磚引玉的作用，帶動社會上更多人一起關懷弱勢，將聖誔佳節的歡樂傳給更多人。

元富證券22日在高雄舉行，由新光人壽、新光銀行、元富證券聯合舉辦的「2019新光聖誕公益演唱會」，現場邀請多家公益團體至現場設立攤位，元富也特別安排緯城、大昌、高雄三家當地的分公司前往現場設攤，希望藉由活動深耕在地服務，提升元富證券於在地的能見度，並落實在地關懷。

23日元富前往合作多年的雅文基金會，持續贈送聽障孩童聖誕禮物，在他們努力聽見聲音學會說話的過程中為其打油打氣；24日元富證券與新光人壽、新光銀行、新光人壽慈善基金會聯合舉辦「耶誕傳送愛 愛與光同在」聖誕公益演唱會，現場特別安排自閉症基金會、華山基金會、現代婦女基金會等公益團體至現場設攤，期盼有更多民眾加入公益送暖的行列。

25日聖誕節當天將赴花蓮慈濟醫院，除了將帶給孩童禮物和魔術表演外，還特別進行相關宣導及衛教，倡導孩童注重咳嗽禮節及維護手部衛生之重要性，積極實現聯合國永續發展目標的「確保健康及促進各年齡層的福祉」項目。

陳俊宏表示，元富證券在未來，也將持續舉辦多項公益活動，以行動支持關懷弱勢及環境永續，尤其在青年培力及弱勢孩童關懷上，更是元富的重點耕耘議題，元富將致力於發揮證券業的企業影響力，履行企業社會責任，為打造更富裕美好的社會盡一份心力。

元富證券12月22日由緯城、大昌、高雄三家分公司至現場設攤，近距離服務民眾，落實...
元富證券12月22日由緯城、大昌、高雄三家分公司至現場設攤，近距離服務民眾，落實在地關懷。圖／元富證券提供
分享

元富聖誕節

延伸閱讀

「菜瓜布聖誕蛋糕」想吃嗎？ 網友大讚：太逼真...

3秒摧毀全鄉聖誕小確幸！鄉民氣：都還沒拍到呢

桃園這裡聖誕燈海小而美 藝文園區明百位聖誕老...

聖誕瘋交換禮物 網家全方位打包消費者願望清單

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

受惠萬點行情 中華郵政獲利23%

2019-12-24 00:51

吳欣盈選立委 主打退休保障

2019-12-24 00:44

三商銀明年放款 訂成長目標5%以上

2019-12-24 00:43

星展銀：美日歐明年暫停降息

2019-12-24 00:43

新光銀攻支付 好康大放送

2019-12-24 00:43

銀行新增房貸 探兩個月低點

2019-12-24 00:16

台中銀拓點 大馬布重兵

2019-12-23 23:53

國銀篩選客戶 主動控管海外聯貸風險

2019-12-23 23:49

郵局ATM提款後年起可掃條碼 2022年將朝掃臉努力

2019-12-23 23:37

郵政儲金投資股市 今年賺逾23%

2019-12-23 23:35

台幣鎮守30.2 尾盤豬羊變色

2019-12-23 23:32

華銀統籌主辦世界明珠300億元聯貸案 有三大主因

2019-12-23 18:42

從外行人變內行人 央行教你如何辨識真假鈔

2019-12-23 18:01

專家：市場轉趨保守 人民幣匯市量縮盤整

2019-12-23 17:14

強化數位金融服務 2022年郵局ATM將可掃臉提款

2019-12-23 15:49

精誠+桃園市府 推「行動繳費通」

2019-12-23 14:34

台商個人資金回台傳承 北富銀建議：走解釋令較有利

2019-12-23 12:49

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:37

日圓低點該怎麼接？銀行換匯巧門 只教大戶熟客

2019-12-23 09:00

防不肖業務員侵占保費 保險局訂六道防線

2019-12-23 06:08
看更多

熱門文章

咖啡店龍頭換人做！路易莎上位 星巴克年賺110億稱霸

2019-12-24 05:55

小心勞保黃牛 害你得不償失

2019-12-23 14:42

不用趕年底！明年6月1日前取得證明 即可報明年長照扣除額

2019-12-23 18:32

中山北路地標星巴克要關了！1月2日為最後營業日

2019-12-23 16:27

被動元件囤貨 市場吹漲風

2019-12-24 00:19

「三雄不能輸 、兩小不能沒有」...頻譜競標成「失速列車」

2019-12-23 23:53

5G標金衝550億！一天加碼56.91億 業者頻呼「恐怖」

2019-12-23 23:54

MLCC現貨漲價 國巨利多

2019-12-24 00:18

PA、CCL技術\ 外資：台廠4星壓陸廠

2019-12-23 14:47

路易莎從小通路暴增近500家 讓加盟主不斷開新店成優勢

2019-12-24 05:55

華銀統籌主辦世界明珠300億元聯貸案 有三大主因

2019-12-23 18:42

5G競標標金破500億元 業者憂已經過熱

2019-12-23 17:23

他靠姊姊的一包咖啡豆 煮出今日的路易莎

2019-12-24 10:33

解決貿易失衡 我已擴大對美採購

2019-12-24 00:47

觀點／腳底按摩店偷聽到收購案後下單...偶然聽聞的內線交易

2019-12-24 00:28

台表科 明年獲利戰新高

2019-12-23 14:34

台塑四寶獲利衰退 年終獎金縮水坐四望五

2019-12-24 09:57

長照扣除額證明文件 放寬取得時程至109年6月1日

2019-12-23 20:10

從外行人變內行人 央行教你如何辨識真假鈔

2019-12-23 18:01

銀行新增房貸 探兩個月低點

2019-12-24 00:16

路透：經濟部指台灣已擴大對美採購農產品與石油

2019-12-23 16:45

藍光傷眼！清大攜手曙光女中研究 讓日常護眼更簡單

2019-12-23 17:21

台幣鎮守30.2 尾盤豬羊變色

2019-12-23 23:32

義隆全年每股獲利有望倍增

2019-12-23 14:34

春節油氣價依例凍漲 斥電價不可能一次漲五成

2019-12-23 13:43

敦泰告聯詠TDDI侵權 遭駁回

2019-12-23 19:28

PCB台商Q3產值 超預期 年增1.7%

2019-12-23 14:47

中火廢水處理廠25日起測試 8部機組同時運轉

2019-12-23 12:35

黃銘賢創業路 三個關鍵

2019-12-24 05:55

藥華藥報捷 新藥在歐銷售熱

2019-12-23 14:34

研究：蘋果占全球智慧機產業獲利66%

2019-12-23 14:42

台商個人資金回台傳承 北富銀建議：走解釋令較有利

2019-12-23 12:49

小七接手日月潭水社商場 跨年前推首家腳踏車出租店

2019-12-23 19:27

共享電動機車 三雄激戰

2019-12-24 00:08

東海大學結合板金業智慧化 沈榮津：工研院全力協助

2019-12-23 22:10

綠電商機熱 台電出招遏止饋線蟑螂占用容量

2019-12-23 19:19

板金AI戰略聯盟 成軍

2019-12-24 06:05

小米、三星、Vivo 咬印度智慧機半壁江山

2019-12-23 14:34

宏達電注資新創 建VR生態圈

2019-12-23 23:45

三重新燕廠再過審議 侯友宜：開大門走大路

2019-12-24 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top